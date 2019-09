Disponibili nuove assunzioni presso Poste Italiane, la grande azienda che gestisce il servizio postale sul territorio nazionale. E' in atto un reclutamento per giovani laureati in materie economiche. Chi supererà le selezioni andrà a lavorare come consulente commerciale e finanziario in varie sedi del territorio. I contratti sono di apprendistato professionalizzante. Tale contratto contribuirà all'avvio alla professione di consulente in ambito commerciale e finanziario.

Le assunzioni in essere si inseriscono nel grande piano Deliver 2022, volto allo sviluppo di nuove risorse lavorative e all'inserimento di giovani figure nelle varie filiali di Poste Italiane.

Lavorare in Poste Italiane come consulenti finanziari: requisiti

Per candidarsi all'offerta di lavoro di Poste Italiane sopra citata, occorre essere in possesso di determinati requisiti che sono consultabili per intero nella sezione ''Lavora con noi'' del sito ufficiale.

Necessario titolo di studio in materie economiche e commerciali con una votazione che non deve essere inferiore a 102 su 110. Inoltre, viene richiesta una buona, se non ottima, conoscenza degli strumenti informatici e in particolare del pacchetto Office. Tra gli altri requisiti, contribuiscono ad aumentare le possibilità di assunzione l'orientamento dinamico al cliente, la capacità di lavorare in team e la dinamicità.

Non si richiede invece esperienza pregressa. Chi verrà selezionato da Poste Italiane andrà a prendere posto negli uffici postali dislocati nelle varie città italiane. Le nuove leve andranno quindi a promuovere i vari pacchetti assicurativi e i prodotti finanziari che appartengono al gruppo. Per chi verrà assunto, si tratta di un'ottima opportunità per entrare nel mondo del lavoro e nella grande realtà di Poste italiane. Si precisa che il contratto di apprendistato professionalizzante avrà una durata complessiva di 36 mesi.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Tra le altre posizioni aperte di P.I, si segnalano posti disponibili per figure di Front End da impiegare nelle sedi del Trentino Alto Adige e nello specifico nelle filiali di Bolzano. In questo caso, il contratto di assunzione è a tempo determinato. Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso del patentino di bilinguismo e di un diploma di scuola superiore.

Si segnala la possibilità di avere un successivo contratto a tempo indeterminato. Le figure assunte dovranno promuovere prodotti e servizi di competenza, oltre a fornire tutte le informazioni e il puntuale supporto alla clientela, con un'attenzione particolare allo sviluppo e alla fidelizzazione della stessa. Tutti i dettagli delle Offerte di lavoro Poste Italiane sono consultabili sul sito ufficiale.