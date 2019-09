L'azienda Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale per ampliare il proprio organico. In particolar modo, in questo momento, la ricerca è rivolta nei confronti di alcune figure di front ent, da impiegare presso le sedi di Bolzano e del Trentino Alto Adige e di consulenti junior in ambito finanziario, da inserire presso le sedi dell'azienda sparse in tutto il territorio nazionale.

Le figure di front end sono coloro che si occupano di svolgere attività di vendita e di promozione dei servizi finanziari offerti da Poste Italiane, mentre i consulenti finanziari sono coloro che dovranno consigliare il pubblico in merito ai prodotti finanziari che maggiormente si avvicinano alle loro esigenze.

Si selezionano figure di front end

Come già precedentemente anticipato, la ricerca è rivolta in particolare nei confronti di figure di front end per le sedi di Poste Italiane site nella provincia di Bolzano, ovvero:

Val Venosta,

Val Pusteria,

Val Passiria,

Val Gardena.

I candidati selezionati saranno assunti in un primo momento con un contratto a tempo determinato, il quale potrebbe essere convertito successivamente in contratto a tempo indeterminato.

Oltre a espletare mansioni legate alla vendita, le figure di front end saranno chiamate a svolgere anche attività di natura amministrativa e di informazione ai clienti.

Coloro che sono interessati a candidarsi alla posizione in questione, devono essere in possesso di un diploma di scuola superiore e di un patentino di bilinguismo.

Per potersi candidare, è necessario utilizzare il form messo a disposizione sul sito web di Poste Italiane, nella sezione Lavora con noi, e cliccare sulla dicitura "figure di front end".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Via all'assunzione di giovani consulenti

La seconda figura ricercata da Poste Italiane è, invece, rappresentata da consulenti in ambito finanziario e commerciale.

A tal proposito si selezionano giovani laureati in discipline economiche, che abbiano conseguito il titolo magistrale con un punteggio non inferiore a centodue su centodieci.

In particolare, i titoli di laurea ammessi sono:

economia e commercio,

economia aziendale,

istituzioni e mercati finanziari,

scienze bancarie e assicurative,

intermediari finanziari,

scienze statistiche.

I candidati selezionati verranno assunti attraverso un contratto di apprendistato della durata di trentasei mesi e si occuperanno di effettuare consulenze in merito ai prodotti offerti dall'azienda.

Per candidarsi alla posizione, sarà necessario recarsi sul sito di Poste Italiane, sezione Lavora con noi, e cliccare sulla dicitura "giovani laureati per consulenza in ambito finanziario e commerciale - settore junior".