Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale n° 74 di martedì 17 settembre sono stati resi noti nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di istruttore-educatore e operatore socio sanitario. I bandi, con scadenza fissata fino al prossimo 17 ottobre, verranno espletati presso il Comune di Tolentino (educatore), la Casa di Riposo Città di Asti e presso la Casa di Riposo di Legnago, per la professione di OSS.

Bando per educatore

Il Comune di Tolentino, in provincia di Macerata, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale di un istruttore-educatore. Tra i requisiti specifici è richiesta una delle seguenti peculiarità:

Titolo di studio di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale;

Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

Diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’istituto tecnico femminile;

Altri titoli equipollenti.

Invio della domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 16 ottobre 2019, con uno dei seguenti mezzi: raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo integrale del bando nel sito: comune.tolentino.mc.it - bandi e concorsi.

Due concorsi per OSS

La Casa di Riposo Città di Asti ha emesso un bando di concorso, per l'assunzione di 20 posti di operatore socio sanitario, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Per poter prendere parte al concorso, i partecipanti devono essere in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, rilasciato da enti formativi accreditati presso la regione d'appartenenza.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata, entro il prossimo 17 ottobre mediante raccomanda o PEC, al seguente indirizzo 'casadiriposocittadiasti @pec.it.

Ricordiamo che la partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di concorso di euro 10:00. Il testo integrale del bando è pubblicato, sul sito della Casa di riposo: casadiriposo.asti.it. Avviso di selezione pubblica emanato dalla Casa di Riposo di Legnago, in provincia di Verona, per la formazione di una graduatoria, nell'assegnazione di incarichi a tempo determinato di operatori socio sanitari.

Oltre ai requisiti generali è richiesto:

Qualifica di operatore socio sanitario;

Diploma di scuola dell'obbligo.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate direttamente a mano o tramite raccomandata, entro il prossimo 17 ottobre. La copia del bando completo è disponibile visitando il sito ufficiale: casariposolegnago.it - albo pretorio online.