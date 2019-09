Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di protagonisti di puntata per un programma dal titolo La Porta dei Sogni che andrà in onda su Rai 1. La trasmissione, prodotta da Magnolia, verrà condotta da Mara Venier.

Sono inoltre aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di diverse comparse per un film, diretto dal regista Tony Morgan, le cui riprese verranno effettuate a Sanremo.

La Porta dei Sogni

Casting attualmente in corso per realizzare un nuovo e interessante programma televisivo, prodotto da Magnolia e che andrà poi in onda su Rai 1, orientativamente verso la fine del prossimo mese di dicembre.

La trasmissione sarà condotta da Mara Venier ed è particolarmente attesa, sia per la notorietà della presentatrice, sia per le tematiche che verranno affrontate.

A tale proposito, la richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi maggiorenni desiderosi di proporre davanti alle telecamere, e ovviamente con una discreta spigliatezza, i propri sogni mai realizzati o che intendono fare una speciale sorpresa a qualcuno a cui tengono particolarmente.

Lo stesso dicasi anche per quanti desiderano, magari da tanto tempo, ritrovare un affetto ormai 'lontano' dalla propria vita, sia perchè si è allontanato apparentemente in modo definitivo, sia per distanze geografiche, per incomprensioni o altri motivi. Si cercano poi anche persone che vogliono chiedere perdono o ringraziare qualcuno.

Gli interessati devono far riferimento al sito web della casa di produzione Magnolia, compilando l'apposito form online in modo preciso e accurato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film da girare a Sanremo e diretto dal regista Tony Morgan, conosciuto soprattutto per i propri cortometraggi, sono aperte le selezioni finalizzate per la ricerca di comparse.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso uomini di età compresa tra 19 e 60 anni e donne tra 18 e 50 anni, tutti e tutte residenti nell'ambito della Liguria. Gli interessati a proporre la propria candidatura, devono presentarsi direttamente il 28 o il 29 settembre a Ventimiglia, presso il ristorante 'Centrale 2000', dalle ore 16 alle ore 19, portando con sè, oltre ad un documento di identità anche una fotografia recente in primo piano.

È comunque possibile inviare la propria candidatura, con i propri dati personali e di contatto e una fotografia, a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: daccia1965ben@ gmail.com o messanadomenico@ yahoo.it. In questo caso i candidati ritenuti interessanti, sulla base della documentazione inoltrata online, verranno successivamente convocati dalla produzione.