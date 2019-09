Sono in corso le selezioni per la realizzazione di uno short film legato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e per uno spettacolo musicale di Portal Italiano.

Uno short film

Per la realizzazione di un cortometraggio di carattere didattico e collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, sono in corso le selezioni per la ricerca di attrici. Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso un'attrice di età scenica compresa tra 25 e 30 anni, di struttura fisica nella media e con piercing e tatuaggi, e un'attrice di età scenica tra 65 e 70 anni, con corporatura minuta, portamento elegante e capelli argentati. Le interessate devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, showreel e fotografie del viso e a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: noemi_iannizzotto@studenti.naba.it. I casting si terranno poi su convocazione.

Uno spettacolo musicale

Al fine di allestire e ampliare il cast per realizzare un interessante spettacolo musicale dal titolo Il Ragazzo della F.E.B., sono aperte le selezioni da parte di Portal Italiano (associazione culturale italo-brasiliana), finalizzate alla ricerca di figure varie. In particolare, la richiesta è orientata verso un attore/cantante tra 20 e 45 anni, di statura non inferiore a 1,65 cm, con voce da tenore o da baritono, ma comunque con differenti estensioni vocali, nonché con accento toscano e/o portoghese e/o tedesco, e verso una attrice/cantante di età compresa tra 20 e 35 anni e statura non inferiore e 1,55 cm, con accento portoghese o tedesco.

Ben gradito, in entrambi i casi, il possesso di una adeguata predisposizione alla danza. Si cercano poi dieci ballerini, ambosessi e di età compresa tra 18 e 35 anni, con rilevanti competenze nelle tecniche classiche, moderne e contemporanee, ma anche nel ballo latino-americano e, se possibile, con un'adeguata predisposizione per recitazione e canto. Gli interessati devono inviare entro e non oltre le ore 23:00 del prossimo 25 settembre la propria prenotazione connessa alla richiesta/proposta di candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando due fotografie (una in primo piano e l'altra a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: febmusical@gmail.com.

Le selezioni si svolgeranno poi il 28 settembre presso l'Hotel Marconi (Via G. Marconi, uscita autostradale Cosenza Nord/Rende) in provincia di Rende, a partire dalle ore 15, ma con necessaria registrazione dalle ore 14.