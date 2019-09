Attualmente sono aperte delle selezioni, curate da Galaxia Casting, per realizzare un film da girare a breve a Trieste, e quelle predisposte dall'agenzia GiZa Eventi per due importanti iniziative che si svolgeranno rispettivamente a Firenze e a Roma.

Galaxy Casting

Per la realizzazione di un importante film per la televisione sono aperte le selezioni a cura di Galaxy Casting. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di neonati ambosessi, che nasceranno a fine settembre o ai primi di ottobre, residenti o domiciliati nell'ambito del Friuli Venezia Giulia.

Le riprese verranno poi effettuate verso la fine del mese di ottobre a Trieste. I genitori dei bambini o delle bambine e devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: riders.galaxia@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Casting neonati'.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è consigliabile di visionare la pagina ufficiale Facebook di Galaxy Casting.

GiZa Eventi

Per alcuni importanti manifestazioni, la nota agenzia GiZa Eventi seleziona hostess immagine e di accoglienza. Innanzitutto sono in corso attualmente i casting finalizzati a trovate due hostess immagine in relazione ad un convegno che si terrà il prossimo 25 settembre in zona Borgo Pinti a Firenze, dalle ore 16.30 alle 23. Le interessate devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ gizaeventi.com, corredandola di dati personali, riferimenti di contatto, cinque fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, e inserendo nell'oggetto 'Firenze 25 settembre'.

Nel testo della mail vanno indicati anche età, altezza e taglia.

Sempre l'agenzia GiZa Eventi cerca tuttora una hostess di bella presenza per accoglienza, in relazione ad un evento da tenersi a Roma dal 21 al 23 settembre. I primi due giorni l'attività si svolgerà a Piazza di Porta San Giovanni, a partire dalle ore 10 per concludersi alle ore 18 (con una sosta di circa un'ora per pausa pranzo), mentre il 23 settembre l'attività professionale dovrà essere svolta a Via Collatina sempre con lo stesso orario.

Si precisa che viene cercata una sola hostess disponibile per tutte le tre giornate. A tale proposito, le interessate sono tenute ad inviare i propri dati personali e di contatto, allegando poi quattro fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, a: sonia@ gizaeventi.com. Nel testo è necessario indicare anche altezza, taglia ed età e nell'oggetto occorre inserire 'Hostess Roma'. In entrambi i casi è alquanto consigliabile visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.