Le Ferrovie dello Stato Italiane e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie hanno promulgato due bandi di concorso pubblico, per il conferimento di alcuni incarichi di lavoro in qualità di consigliera-consigliere di fiducia e amministratore responsabile IT nell'unità risorse e supporto, da inserire nelle aree occupazionali situate sul territorio nazionale ed estero.

Posizioni Aperte

Le Fs hanno indetto un avviso di selezione per l'assunzione con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi di personale con il ruolo di prestazione d'opera di consigliera-consigliere di fiducia in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in psicologia o in giurisprudenza acquisito in base al vecchio ordinamento o laurea specialistica-magistrale;

esperienza professionale post-laurea, maturata a livello nazionale e/o internazionale sulle questioni riguardanti le discriminazioni sul posto di lavoro e del disagio lavorativo;

attestato di partecipazione ad un corso di approfondimento per consiglieri di fiducia;

diritto elettorale attivo;

diviene un plus possedere ambedue i diplomi di laurea in psicologia e in giurisprudenza conseguiti in base al vecchio ordinamento o laurea specialistica-magistrale;

detenere il master;

abilitazione professionale all'esercizio della professione;

aver divulgato pubblicazioni scientifiche;

competenze professionali post-laurea a livello nazionale e/o internazionale sul particolare quesito relativo alle molestie sessuali;

padronanza della lingua inglese.

Il modulo di domanda è disponibile e scaricabile direttamente sul sito internet ufficiale delle ''Ferrovie dello Stato Italiane'' al link: www. fsitaliane.it nella sezione > lavora con noi.

L'istanza può essere inoltrata tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: consigliere-adifiducia @ fsitaliane.it oppure per coloro che non posseggono un indirizzo di posta certificata mediante servizio postale con una A.R al successivo recapito: Ferrovie dello Stato Italiane-Reclutamento, Sviluppo e Formazione-Selezione consigliere/consigliera di fiducia, Piazza della Croce Rossa n. 1, 00162 Roma (Lazio) entro lunedì 30 settembre 2019.

Ulteriori ricerche in corso ad ottobre

L'Istituzione ERA, Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie con ufficio a Valenciennes (Francia) ha bandito un concorso pubblico, per il reclutamento di agenti temporanei AD5 in funzione di administrators (IT officer) in the resources and support unit (amministratore responsabile IT nell'unità risorse e supporto) possessore dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea triennale in informatica;

ottima comprensione di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'UE;

cittadinanza europea;

diritto di voto attivo;

essere in regola con il servizio di leva;

idoneità fisica all'attività.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata tramite email all'indirizzo: jobs @ era.europa.euu entro le ore 23:59 CET (orario locale di Valenciennes) di martedì 1 ottobre 2019.

Per visionare al meglio tale offerta di lavoro contattare la pagina web ufficiale del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale'' al link: https:// www. esteri.it seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso > unione europea > altre opportunità.