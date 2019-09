Casting attualmente in corso per il film dal titolo Gli Sbancati 1944, per la ricerca di vari figuranti per riprese da effettuarsi a breve a Fano, nella Marche. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di artisti di vario tipo per il tuor di spettacoli musicali di Carlo Tedeschi.

Un film

Per la realizzazione di un film dal titolo Gli Sbancati 1944, diretto dal regista Henry Secchiaroli, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti ambosessi di tutte le età, minori compresi.

Le riprese verranno effettuate a Fano, in provincia di Pesaro, domenica 29 settembre e i figuranti selezionati saranno tenuti ad interpretare il ruolo degli sfollati della cittadina marchigiana in pieno tempo di guerra. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione @hegofilm.com, con dati personali e di contatto e alcune foto. Per i minori la richiesta va inoltrata da un genitore o da chi ne fa le veci. Tutti i candidati devono essere in possesso di un abito che possa essere effettivamente in sintonia con l'ambientazione del film.

Spettacoli musicali

Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici, danzatori, danzatrici, acrobati e cantanti per il tour italiano 2020/2021 dei musical di Carlo Tedeschi. In particolare, la richiesta è indirizzata verso artisti ambosessi di età compresa tra 18 e 35 anni. Le audizioni si svolgeranno a Rimini dal 6 all'8 ottobre presso il Teatro Leo Amici (Lago di Monte Colombo).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Il primo giorno si terrà un incontro con tutti i partecipanti alle selezioni alle ore 17, con successiva proiezione di Patto di Luce, un musical oggetto della prima tournée, mentre per il 7 e l'8 ottobre sono previsti i veri e propri casting, ai quali i candidati verranno convocati in relazione a vari orari fissati dall'organizzazione. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono, entro le ore 24 del 30 settembre, compilare l'apposito form online presente sul sito web del Teatro Leo Amici, alla sezione connessa alle audizioni.

La richiesta di partecipazione va corredata con quanto segue: dati personali, riferimenti di contatto, indicazione del titolo di studio, specificando poi in maniera dettagliata le discipline studiate (come danza, canto recitazione) allegando il link ad un video, il proprio curriculum professionale, con particolare connessione alla propria formazione artistica e alle precedenti esperienze di carattere professionistico ma anche amatoriale, tre fotografie (in primo piano, a figura intera e a mezzo busto).

A tutto ciò va aggiunta la compilazione di quanto concerne la normativa vigente in tema di privacy. In ogni caso, consigliamo di visionare previamente il sito web del teatro in questione, dove è possibile scaricare il regolamento attinente audizioni e tour.