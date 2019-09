Casting aperti, a cura di MG Fiftyone per un film da girare a Roma, uno spot e un video per una nota trasmissione televisiva. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per il coro del Teatro Massimo di Palermo.

MG Fiftyone

Per la realizzazione di un nuovo film l'agenzia MG Fiftyone cerca uomini e donne di età comprese tra 18 e 70 anni e con domicilio nella Capitale. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Roma il prossimo 16 settembre.

Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando una fotografia a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: david@ mgfiftyone.it. Nell'oggetto occorre inserire 'Film Roma'.

Sempre la stessa agenzia cerca poi un attore di colore e di madre lingua americana, di età compresa tra 40 e 55 anni, per realizzare un video nell'ambito di una nota trasmissione televisiva.

Le riprese in questo caso verranno effettuate in Liguria ma per il momento non ė stata fissata alcuna data. Per proporre la propria personale candidatura, è necessario far riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: simona@ mgfiftyone.it, inserendo nell'oggetto 'Video Liguria'. Gli interessati devono allegare, oltre ai dati personali e di contatto, anche un paio di foto (se possibile una a mezzo busto e una a figura intera).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Si precisa che in questo caso per i selezionati è previsto, oltre alla regolare retribuzione, il rimborso delle spese.

Infine, MG Fiftyone cerca tuttora, per uno spot di un noto marchio di abbigliamento che verrà girato il 17 o, in alternativa, il 19 settembre, cinque ragazze tra 25 e 30 anni, di bella presenza e con mani alquanto curate, e un ragazzo della stessa fascia di età e di bella presenza.

Le candidature, corredate di dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni concernenti età e residenza, vanno inviate, allegando un paio di foto (figura intera e mezzobusto), a: david@ mgfiftyone.it, inserendo nell'oggetto cognome e nome. In relazione alle tre selezioni indicate consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia, al fine di reperire ulteriori dettagli e informazioni.

Fondazione Teatro Massimo

Per il prestigioso coro del Teatro Massimo di Palermo sono in corso le selezioni di soprani, mezzosoprani, contralti, tenori, bassi, baritoni per la stagione teatrale 2020. Per candidarsi occorre far riferimento al sito web del Teatro Massimo, dove è reperibile il bando completo, con dettagliate indicazioni concernenti requisiti di ammissione, modalità di iscrizione, programmi di esame. L'inoltro della richiesta va poi effettuato entro e non oltre il prossimo 7 ottobre.