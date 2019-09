Casting in corso per due nuovi film: uno del tutto top secret e da girare a Bolsena, in provincia di Viterbo, e l'altro, con selezioni curate da Galaxia Casting, con riprese a Trieste.

Un film top secret con riprese a Bolsena

Per la realizzazione di un nuovo film, di cui quasi tutto è tuttora top secret, sono aperti i casting che si terranno (esclusivamente su convocazione) il prossimo 26 settembre a Bolsena (Viterbo), presso l'Auditorium Comunale a partire dalle ore 9.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, si svolgeranno i casting per ragazzini di età compresa tra 10 e 13 anni, mentre proseguiranno eventuali selezioni di adulti. La richiesta è indirizzata verso figuranti per interpretare i seguenti ruoli: cinque/sei persone intorno ai 25 anni, maschi e femmine dall'aspetto ordinario e normale, due/tre persone di varie età, 15/20 persone come invitati a una laurea, ragazzi tra 20 e 30 anni di differenti tipologie, un ragazzo tra 25 e 30 anni, con capelli ordinati, elegante e raffinato, donne di età compresa tra 35 e 40 anni, di bella presenza e con abbigliamento alquanto appariscente, donne tra 30 e 40 anni di bell'aspetto, ma meno vistose, circa 20 persone per il ruolo di pubblico presente a un saggio di danza, varie persone, di diverse età e tipologie, per il ruolo di parenti (genitori, nonni, fratelli e sorelle) presenti al saggio, intorno alle 10 persone come pubblico interno a un locale notturno, ragazzi e ragazze tra 20 e 30 anni dal look particolare.

Per una scena al falò si cercano due ragazzi e due ragazze intorno a 20 anni (uno deve essere in grado di suonare la chitarra a livello amatoriale). Infine, per una scena legata alla festa finale, si cerca un uomo tra 40 e 50 anni, dall'aspetto distinto, per il ruolo di senatore, e una donna tra 40 e 45 anni (ma che deve sembrare più giovane) per il ruolo di sua moglie, una coppia di colore tra 30 e 40 anni, di bella presenza, due giovani tra 30 e 35 anni per il ruolo di ragazzi di buona famiglia, un giovane tra 25 e 30 anni con un viso particolare per il ruolo di invitato, due ragazze tra 25 e 30 anni, di bella presenza quanto appariscenti.

Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, con dati personali e di contatto e fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: talamo.francy.74@gmail.com.

Film tv curato da Galaxia Casting

Sono ancora in corso le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di neonati (maschi e femmine con nascita a partire dallo scorso 15 settembre) per la realizzazione di un film per la televisione da girare a Trieste.

I genitori o i tutori dei bambini, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, devono inviare a riders.galaxia@gmail.com i dati del figlio o della figlia e quelli della relativa mamma, inserendo in oggetto "Casting neonati".