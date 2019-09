Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di 100 figuranti e di piccoli ruoli per un nuovo e importante film, diretto da Emanuela Ivone e prodotto da Wake Up Produzioni di Roma con il sostegno di Calabria Film Commission, dal titolo provvisorio Ostaggi.

Sono inoltre ancora aperte le selezioni di ballerini e ballerine per la tournée teatrale della Compagnia d'Operetta 'Elena D'Angelo'.

Ostaggi

Sono aperti i casting per un film dal titolo provvisorio Ostaggi, le cui riprese verranno poi effettuate tra Cosenza e Rende nei mesi di ottobre e di novembre.

Si cercano attualmente circa 100 figuranti semplici ma anche interpreti per piccoli ruoli. Le selezioni si svolgeranno a Cosenza, presso il 'Museo dei Bretti e degli Enotri' mercoledì 25 settembre, a partire dalle ore 16,30, per proseguire poi nei due giorni successivi, ovvero giovedì 26 e venerdì 27 settembre, nello stesso contesto ma a partire in entrambi i casi dalle ore 9 fino alle ore 18.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente, muniti di un documento di identità.

In caso di minori si richiede la presenza al loro fianco di un genitore o di chi ne fa le veci.

Il film, prodotto da Angelo Longoni per la Wake Up Produzioni di Roma, con il supporto di Calabria Film Commission, sarà diretto dalla regista Eleonora Ivone, che peraltro sarà presente personalmente ai casting assieme all'attore Marcello Arnone.

Ostaggi è una commedia incentrata sul tema della diseguaglianze economiche e sulle discriminazioni razziali, in connessione con i conflitti presenti nella società attuale. Il cast è per il momento del tutto top secret, anche se corre voce che sarà composto da attori e attrici di livello davvero considerevole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Una tournée teatrale

Selezioni tuttora in corso per la tournèe teatrale della Compagnia d'Operetta 'Elena D'Angelo'. Le prove verranno poi effettuate alla fine del prossimo mese di ottobre e lo spettacolo verrà messo in scena il 26 ottobre. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ballerini e di ballerine in possesso di notevole base classica. Le donne devono avere una statura compresa tra 1,60 e 1,65, gli uomini tra 1,70 m e 1,75 m.

Tutti i candidati devono risiedere a Milano o dintorni.

Gli interessati a proporre la candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 3 ottobre, i propri dati personali e di contatto, allegando poi il proprio curriculum artistico-professionale (comprensivo di indicazioni concernenti la propria statura), alcune fotografie e uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: martinaronca.mr@ gmail.com.