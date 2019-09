Sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli e comparse per un film diretto da Giovanni Virgilio e prodotto da Movieside. Sono poi tuttora in corso i casting per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Manuel Marini e prodotto da Sinossi Film.

I racconti della domenica

Per un film diretto dal regista Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica, prodotto da Movieside, sono tutto aperte le selezioni per la ricerca di varie figure.

In particolare, la richiesta è innanzitutto orientata verso questi ruoli: Don Vincenzo, parroco, piuttosto basso e cicciottello, dai 60 anni in su, possibilmente calvo, in grado di poter parlare almeno un po' in dialetto siciliano, padre di Francesco, dal portamento distinto, con lineamenti tipici meridionali, magro e alto, anche lui di almeno 60 anni, Angelica, una giovane donna di 35 anni, tipica bellezza meridionale, uomo del porto, di bella presenza e dai tratti del sud, tra 30 e 40 anni, deve assomigliare al padre di Francesco in età giovanile.

L'età indicata è sempre da riferire a quella scenica mai a quella anagrafica. Si cercano, inoltre, varie comparse, ambosessi, residenti in Calabria e di almeno 25 anni di età. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie, curriculum artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: info@moviesidecinematografica.it. Ad eccezione delle comparse, tutti gli altri candidati devono specificare il ruolo per cui si propongono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento al sito web di Calabria Film Commission o alla relativa pagina ufficiale Facebook.

Li Paradisi

Per il cortometraggio dal titolo Li Paradisi, del regista Manuel Marini e prodotto da Sinossi Film, si cercano attualmente alcune figure, tra cui un uomo tra 50 e 60 anni, una donna tra 75 e 90 anni e un ragazzo tra 25 e 30 anni.

I casting sono stati fissati per martedì prossimo, 24 settembre, a Lecce presso il Cineporto di Via Frigole, 36). L'inizio è previsto per le ore 10 e si proseguirà poi orientativamente fino alle ore 17. Chi lo desidera può anche spedire la propria candidatura tramite posta elettronica a: liparadisi@gmail.com, indicando i propri dati personali e di contatto, allegando poi due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico.

In questo caso i relativi provini si terranno poi su convocazione. Si precisa che per tutti i candidati, che devono comunque essere del Salento, non si richiedono precedenti esperienze di carattere recitativo anche se saranno ben gradite.