Sono attualmente in corso le selezioni per realizzare un nuovo importante film. Sono inoltre tuttora aperte, a cura di Parterre TV, le selezioni di modelle per un interessante shooting fotografico, che verrà poi effettuato a Milano il prossimo 3 ottobre.

Un nuovo film

Selezioni ancora aperte, ma ormai per pochissimo tempo, per la realizzazione di un nuovo importante film. A tale proposito la richiesta è indirizzata verso un ragazzino di età compresa tra 9 e 11 anni, di statura non superiore a 155 cm e con occhi chiari.

I genitori, o i tutori legali dei bambini, interessati a proporre la propria candidatura per il film in questione, devono inoltrarla con la massima sollecitudine (corredandola con dati personali e fotografie del bambino e con il proprio riferimento telefonico) al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com, inserendo in oggetto "Occhi Chiari". Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Klab4 film, dove peraltro si precisa che le fotografie da allegare devono essere sempre attuali e non fatte utilizzando filtri fotografici.

Inoltre, non devono assolutamente essere state scattate mentre si indossavano cappelli, sciarpe, occhiali. Questo a maggior ragione quando si inviano foto di bambini. Infine, anche in questo caso (pur rimanendo facoltativo) è sempre ben gradito l'inoltro, in allegato, dell'eventuale curriculum artistico.

Uno shooting fotografico

Per la realizzazione di un interessante shooting fotografico da effettuarsi il prossimo 3 ottobre a Milano, sono in corso, da parte di Parterre TV, le selezioni di modelle.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di una ragazza con esperienza di modella e di tipologia mediterranea. La candidata ideale deve, innanzitutto, avere capelli lunghi e neri; inoltre si richiedono le seguenti caratteristiche: occhi verdi, bella dentatura, altezza non inferiore a 170 cm, età compresa tra 25 e 30 anni. Le interessate devono inviare, quanto prima, la propria candidatura, indicando i propri dati personali e di contatto, età e statura, e allegando due fotografie recenti (una a figura intera e una in primo piano) e un video (semplice e non particolarmente elaborato) di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@parterre.tv.

Nell'oggetto della mail è necessario inserire "Shooting modella". Le candidate ritenute interessanti per lo shooting fotografico. a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata online, verranno successivamente contattate. Per ulteriori dettagli rimandiamo comunque alla pagina ufficiale Facebook di Parterre TV.