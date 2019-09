La società calcistica italiana Juventus Football Club ricerca nuovi profili qualificati in funzione di acquirente, categoria di viaggio (direttore tecnico), impiegato, addetto all'organizzazione e alla gestione di tutti gli eventi della Juventus FC, specialista di sviluppo dei partenariati e specialista di pmo, da assegnare presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale ed estero.

Posizioni aperte

La squadra di calcio Juventus FC assume personale in qualità di buyer, travel category, impiegati con funzioni amministrative o a supporto dell'area commerciale appartenenti alle categorie protette, events account, partnerships development specialist e pmo specialist, in possesso dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

Buyer, Travel Category

percorso di studi nel settore economico con focus nel campo travel-turistico;

laurea o titolo pari;

diviene un plus il titolo di direttore tecnico per agenzie di viaggio e turismo;

ottima padronanza della lingua inglese;

è preferenziale la comprensione di un'altra lingua;

eccellenti competenze del pacchetto office;

fluenti capacità dei più importanti global distribution system (amadeus, galileo, sabre);

esperienza di almeno cinque anni in simile incarico;

si gradiscono determinate abilità in microsoft dynamics NAV e in Ztravel.

Impiegati Categorie Protette

laurea triennale o diploma di maturità quinquennale (requisito minimo);

essere iscritti nelle liste delle categorie protette L.68/99;

domicilio nella regione Piemonte o aree vicine;

saper usare gli strumenti di microsoft office;

ottima padronanza della lingua inglese.

Events Account

laurea triennale (requisito base);

diviene un plus avere una certa esperienza di 3-4 anni nell'organizzazione di grandi eventi sportivi;

fluente comprensione della lingua inglese;

è di preferenza la conoscenza di una seconda lingua;

competenza in ms office e meglio ancora in excel, word, power point.

Partnerships Development Specialist

laurea triennale in economia;

esperienza di 3-4 anni nelle vendite e nelle nuove opportunità commerciali;

ottima padronanza della lingua inglese;

preparazione nella negoziazione con marchi internazionali;

disponibilità a viaggiare in tutta Italia e all'estero.

PMO Specialist

laurea magistrale in ingegneria gestionale e/o formazione dettagliata nel ramo PMO;

diviene un plus l'aver conseguito le certificazioni come i.e. Metodologie waterfall-pmbok o simile e agile-scrum o simile;

esperienza minima di 3 o 4 anni all'interno della funzione PMO, meglio ancora se in ambito del terziario-terziario avanzato;

ottima comprensione della lingua inglese;

eccellenti abilità di microsoft office e degli strumenti di project management.

Come fare domanda

La domanda di assunzione deve essere effettuata direttamente sul portale web della società, selezionando il profilo di interesse. Si fa presente che la società in questione non indica nessuna data di scadenza per il termine domande.