In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Vi sono dei Casting aperti per produzioni televisive e cinematografiche collegate a Cineworld, ma ci sono anche delle selezioni ancora in corso per una serie di short film da girare in Piemonte e per la regia di Daniel Maru.

Cineworld Roma

Per una nota fiction televisiva Cineworld Roma seleziona modelli (solo uomini) di età compresa tra 25 e 35 anni, per riprese da effettuarsi l'ultima settimana di questo mese di settembre.

I candidati devono avere capelli alquanto pettinabili, del tutto privi di doppi tagli o di rasature e non avere sopracciglia ritoccate. Gli interessati sono tenuti ad inviare alcune fotografie tramite whatsapp al numero di telefono 349/3118517.

Sono inoltre aperte le selezioni, sempre a cura di Cineworld, finalizzate alla ricerca di ragazzi di 19 anni per realizzare un nuovo film. I candidati devono essere in grado di guidare motori sia con marce che senza e avere anche loro capelli pettinabili.

Non verranno ammessi ragazzi con tatuaggi e/o piercing.

Per proporsi è necessario inviare dati personali e di contatto e allegare alcune fotografie a questo indirizzo di posta elettronica: roberta@ cineworldroma.com. Infine, per la realizzazione di un altro film per il cinema, Cineworld cerca una ragazza tra 20 e 35 anni per riprese da girare il prossimo 16 ottobre. Le candidate devono essere veramente massaggiatrici a livello professionale. Le interessate devono spedire via whatsapp alcune fotografie al numero 349/3118517.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Ego - Short Film Series

Casting aperti per la realizzazione di una serie di cortometraggi diretti da Daniel Maru e dal titolo Ego - Short Film Series. Il regista lavorerà in sinergia con un team composto da studenti del corso di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione del Politecnico di Torino ma anche con professionisti del settore. La richiesta è indirizzata verso ragazzini e ragazzine tra 8 e 15 anni, ma anche verso alcune attrici, tra cui una tra 20 e 30 anni, una tra 30 e 50 e un'altra tra 50 e 70 anni.

Si cerca inoltre un attore tra 20 e 30 anni. Infine sono ancora disponibili ruoli di comparsa per ambosessi di età compresa tra 20 e 50 anni. L'età indicata ė sempre relativa a quella scenica e non a quella anagrafica.

I casting si svolgeranno poi martedì 1 ottobre a Torino, presso la Sala Casting (Via Cagliari 40/E) di Torino Piemonte Film Commission, al cui sito peraltro rimandiamo per reperire ulteriori dettagli e informazioni.

Gli intetessati possono presentarsi direttamente, muniti di un documento di riconoscimento, e i candidati minorenni dovranno essere accomoagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Verranno preferiti sia per ruoli attoriali che come comparse quanti risiedono nell'ambito del Piemonte, dove verranno poi effettuate le riprese tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di quello di novembre.