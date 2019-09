In questo articolo si andranno a segnalare nuovi bandi per la professione di assistente sociale, assistente sanitario e conservatore beni culturali. I Concorsi Pubblici sono stati banditi dall'AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona di Sora (assistente sociale), dall'Azienda Socio Sanitaria Ligure 1 Imperiese (assistente sanitario) e dal Comune di Como (conservatore beni culturali).

Procedura selettiva per 18 assistenti sociali

Nel Lazio, il Consorzio per i Servizi alla Persona di Sora ha indetto una procedura selettiva per la copertura di 18 posti di assistente sociale, con contratto a tempo determinato.

Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono possedere un Diploma universitario di assistente sociale o un altro titolo di studio equipollente, unitamente all’abilitazione per l’esercizio della professione, con iscrizione all'albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda potrà essere consegnata all’ufficio protocollo, oppure spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata personale, entro il 17 ottobre. Il testo integrale dell'avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio: aipes.it - sezione 'concorsi'.

Concorso per assistente sanitario

L'A.S.L. n. 1 Imperiese ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione di tre assistenti sanitari a tempo indeterminato. Coloro che intendono presentare la propria candidatura hanno conseguito una:

Laurea triennale in Assistenza Sanitaria abilitante alla professione di Assistente Sanitario;

Oppure, un Diploma Universitario di Assistente Sanitario o titoli dichiarati equipollenti;

Iscrizione all’ Albo professionale;

Conoscenze informatiche di base e della lingua inglese.

Invio della domanda

L'istanza deve essere inviata secondo le modalità di seguito specificate: consegna diretta a mano all'ufficio dell'azienda sanitaria, tramite PEC o raccomandata, entro il prossimo 17 ottobre.

Alla domanda va allegata la ricevuta della tassa di € 10,00. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo integrale del concorso visitando il sito asl1.liguria.it - concorsi a tempo indeterminato.

Bando per conservatore beni culturali

Il Comune di Como ha emesso un concorso per la copertura di un posto di conservatore beni culturali. Tra i requisiti specifici è richiesto di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea specialistica in Storia moderna o Storia Contemporanea;

Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento equivalenti ai sensi dell’ordinamento vigente.

Presentazione della domanda

È possibile l'invio della domanda con uno dei seguenti modi: tramite e-mail certificata, direttamente al servizio protocollo generale del comune o mezzo raccomandata.

La scadenza è fissata al 17 ottobre 2019. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Como, alla sezione 'concorsi attivi'.