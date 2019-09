Sono attualmente ancora aperti i casting finalizzati alla ricerca di comparse per un film di Claudio Noce e quelli per la ricerca di giovani musicisti per l'European Union Youth Orchestra.

Un film

Per un film dal titolo Padre Nostro e prodotto da Lungta Film, per la regia di Claudio Noce e il supporto di Calabria Film Commission, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse.

La richiesta in questione è attualmente orientata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni. La trama è tutta incentrata su una storia vera, ambientata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso. A tale proposito non verranno ammesse alle selezioni persone con capelli tinti, sopracciglia rifatte e altro ancora non in linea con il relativo contesto storico. Attualmente, l'ufficio casting di Obiettivi Creativi ha fissato le prossime selezioni per giovedì 12 settembre, presso il Cinema 'Gentile' (Via Cavaliere Gentile) a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, dalle ore 15 alle ore 19.

Si tratta in sostanza di ampliare il numero di comparse a seguito di precedenti casting, di cui abbiamo precedentemente parlato e che si sono svolti sempre in zona, in particolare a Palmi e a Villa San Giovanni. Le riprese verranno poi effettuate a partire dal prossimo mese di ottobre. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura possono presentarsi direttamente, in base a quanto indicato, muniti di fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale unitamente ai propri dati Iban.

European Union Youth Orchestra

Radio Rai ha lanciato le prestigiose audizioni per l'Euyo (European Union Youth Orchestra). In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso giovani di età compresa tra 16 e 26 anni (per il compimento dell'età il riferimento è al 31 dicembre 2019) che siano attualmente iscritti a un Conservatorio di Musica o ad una istituzione equiparata. A tale proposito, le prossime selezioni si svolgeranno a Firenze dal 7 all'11 ottobre e a Bologna dal 21 al 25 ottobre.

Gli interessati devono far riferimento al sito di European Union Youth Orchestra ed inoltrare la propria personale candidatura, entro e non oltre il 14 settembre, in base a quanto richiesto dal relativo sito web e dai moduli e form online in esso presenti. Consigliamo comunque vivamente di visionare previamente la sezione concernente Regole e Regolamenti, controllando poi con cura la pagina correlata agli Estratti Orchestrali, riguardanti i file in pdf per le selezioni.

Rimane comunque il fatto che sul sito di Rai Play Radio è possibile ogni ulteriore informazione e dettaglio utile per candidarsi.