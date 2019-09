In Gazzetta Ufficiale e presso gli enti d'appartenenza sono stati emessi alcuni Concorsi Pubblici che riguardano la professione di educatore asilo nido e di educatore professionale - animatore.

I bandi verranno espletati presso l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA del Comune de L'Aquila e presso il Comune di Spoleto (per gli educatori dj asilo nido) e al Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan, nel padovano (per educatore-animatore).

Due concorsi per educatore asilo nido

L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA de L'Aquila ha emanato una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di educatori/educatrici di asilo nido, per assunzioni a tempo parziale ed indeterminato. I candidati devono aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L 19 (indirizzo per l''infanzia);

Oppure, Laurea triennale in Scienze dell'educazione (ex DM 270/2004);

Diploma di laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata, entro il prossimo 14 ottobre mediante raccomandata, oppure direttamente all'ufficio predisposto dell'azienda o tramite PEC.

Ricordiamo che è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 20,00. Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell'A.F.M. S.p.a. 'afmlaquila.it'.

Il Comune di Spoleto, in provincia di Perugia, ha indetto un concorso per l'assunzione di quattro posti di educatore di asilo nido a tempo indeterminato. Oltre ai requisti generali, i partecipanti devono essere in possesso di:

Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione classe L.19;

Oppure, Diploma di laurea in pedagogia, psicologia, o discipline umanistiche (indirizzo socio-psico-pedagogico);

Possesso di patente di guida B;

Invio della domanda

Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il 14 ottobre 2019, con una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata; raccomandata o a mano all'ufficio protocollo generale del comune.

È previsto il pagamento della tassa di concorso di € 20,00. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo completo del concorso, nel sito: comune.spoleto.pg.it.

Selezione per educatore-animatore

In provincia di Padova, il Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan ha emesso un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di educatore professionale - animatore, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tra i requisti specifici è necessario aver conseguito un Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione o titoli equipollenti, con una precedente esperienza lavorativa di almeno 12 mesi all'interno di un centro servizi per anziani.

Domanda di partecipazione

L'istanza potrà essere inviata secondo uno dei seguenti modi: a mezzo del servizio postale; direttamente all’ufficio protocollo dell’ente o mediante e-mail certificata, entro il prossimo 14 ottobre.

Il bando completo può essere reperito, nel sito istituzionale csascarmignan.it.