Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane hanno indetto diversi bandi di concorso, per il reclutamento di varie unità di personale in funzione di manutentore, addetto alla segreteria e amministratore contabile, da disporre nelle zone di lavoro situate nelle province e regioni d'Italia. Inoltre, è in corso una procedura di selezione per i passaggi dalla fascia retributiva al momento rivestita a quella immediatamente superiore all'interno dell'area di pertinenza.

Bandi di concorso a settembre-ottobre

Il Mit rende noto che il Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha bandito un concorso pubblico, per l'inserimento di profili esperti in qualità di manutentore unico per svolgere un intervento di completamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dei campi sportivi tramite la Caserma Mazzini sede della Scuola della Guardia di Finanza di Gaeta in provincia di Latina (Lazio).

Per aderire a tale selezione è necessario essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria e/o architettura;

abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto;

iscrizione al corrispondente albo professionale.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 23:59 di lunedì 23 settembre 2019.

Il direttore della direzione generale del personale e degli affari generali ha bandito alcuni procedimenti selettivi per il conferimento della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza, nel settore di pertinenza e a seconda dell'attinente graduatoria.

Il numero stabilito di progressioni retributive all'interno di ogni area è il successivo:

I area 25;

II area 1.000;

III area 500.

Possono aderire al suddetto sistema selettivo, i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che:

sono in servizio alla data del vigente bando, anche se con l'incarico di comando mediante un'altra amministrazione pubblica;

vengono ammesse anche le figure che non sono in servizio alla data del corrente bando, ma che prestavano servizio in data 01-01-2019;

hanno attuato, tramite il Mit o ulteriore pubblica amministrazione, in data 01-01-2019, una continuità oggettiva di minimo due anni nella fascia economica subito inferiore a quella per la quale si intende partecipare.

La domanda di partecipazione deve pervenire solo telematicamente attraverso il modello online accessibile al link: https:// pe2019.mit.gov.it/ entro le ore 23:59 di lunedì 14 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli contattare il portale web ufficiale del ''Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'' al link: trasparenza. mit.gov.it nella sezione > bandi di concorso < concorsi attivi.

Posizioni aperte

Le Fs assumono con un contratto lavorativo a tempo indeterminato nuove risorse con il compito di specialista servizi di segreteria da dislocare in Busitalia Veneto S.p.A. di Padova.

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i corrispettivi:

diploma e/o laurea;

padronanza della lingua inglese di livello B2;

ottime competenze di excel, word, outlook e sistemi informatici;

esperienza minima di tre anni maturata in ruoli analoghi.

La domanda di assunzione deve essere presentata entro lunedì 23 settembre 2019.

Tuttavia, le Ferrovie dello Stato Italiane ricercano con un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti laureati con la mansione di junior commerciale da collocare in Busitalia Veneto S.p.A.

di Perugia (Umbria). Per aderire è opportuno possedere i consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in materie economiche;

comprensione della lingua inglese di livello B2;

eccellenti abilità del pacchetto office, outlook e applicativi informatici.

La domanda di adesione deve giungere entro giovedì 26 settembre 2019. Per acquisire più informazioni consultare la pagina internet ufficiale del ''Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane'' al link: https:// siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca.