Settembre si presenta come un mese interessante per quanto riguarda i Concorsi Pubblici e selezioni a favore di laureati in psicologia, tecniche di laboratorio biomedico e farmacia. I bandi che andremo a elencare sono stati pubblicati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni del Lavoro - Sezione Sardegna (psicologo); dall'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana (tecnico laboratorio biomedico) e dall'Ospedale Policlino San Martino della Liguria, per quanto riguarda la professione farmacista.

Avviso pubblico per sei psicologi

L'INAIL - Direzione Regionale della Sardegna ha indetto un avviso pubblico, per il conferimento di 6 incarichi professionali di psicologo. Per l’affidamento dell’incarico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;

Laurea magistrale o specialistica in Psicologia;

Oppure, diploma di Laurea vecchio ordinamento;

Iscrizione all’Albo degli Psicologi - Sezione A da almeno cinque anni;

Possesso di partita IVA.

Domanda di partecipazione

La domanda dovrà pervenire, alla segreteria dell’INAIL - Direzione regionale Sardegna - Cagliari, secondo una della seguenti modalità: a mano; tramite servizio postale, o tramite PEC, entro il prossimo 30 settembre. Il bando è disponibile al seguente link: inail.it alla sezione 'amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori - selezioni comparative'.

Selezione pubblica tecnico biomedico

L'ESTAR - Regione Toscana ha emesso un avviso di selezione pubblica, per eventuale prova selettiva, nel ruolo sanitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Tra i requisiti specifici è richiesto una :

Laurea triennale abilitante alla professione di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Altri titoli afferenti, tra cui un Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

L'istanza di partecipazione, dovrà essere compilata e inviata mediante procedura telematica, connettendosi al sito Estar, entro il prossimo 17 settembre.

Il bando completo è reperibile, nel sito ESTAR - Regione Toscana.

Borsa di studio per farmacista

L'Ospedale Policlino San Martino - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Liguria ha emanato una selezione pubblica, per l'assegnazione di una borsa di studio, da svolgersi presso 'l'U.O, Immunologia'. Possono prendere parte alla selezione, coloro in possesso di un diploma di laurea magistrale in Farmacia (LM-13), o titoli equipollenti.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere inviate, con uno dei seguenti modi: PEC o a mezzo raccomandata. La scadenza è fissata, al giorno 17 settembre. Per eventuali informazioni è possibile scaricare il testo completo di suddetta selezione, visitando il sito dell'azienda sanitaria: ospedalesanmartino.it - lavora con noi - borse di studio.