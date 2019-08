Ci sono ancora alcuni interessanti Concorsi Pubblici e selezioni per quanto riguarda il ruolo di psicologo, educatore e farmacista. I bandi, con scadenza fissata al mese di settembre sono stati emanati: dall'I.R.C.C.S. Associazione Oasis Maria SS. Onlus di Troina (psicologo); dal Comune Ruvo di Puglia (educatore professionale) e dal Comune di Sommacampagna, per la professione di farmacista.

Concorso per due psicologi

L'I.R.C.C.S. Associazione Oasis Maria SS. Onlus di Troina, in provincia di Enna ha indetto un concorso pubblico, per l'assegnazione di 20 posti di dirigente medico, in varie discipline, tra cui due 2 posti nella professione di dirigente psicologo - disciplina psicologia clinica.

Tra i requisiti specifici è necessario essere in possesso di un:

Diploma di laurea in psicologia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o titolo equipollente;

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, pervenire entro il prossimo 30 settembre nelle seguenti modalità: tramite raccomandata a.r.; oppure mediante PEC all'indirizzo: associazioneoasimariassonlus @pec.it. Per ulteriori delucidazioni è possibile reperire il testo completo del concorso, nel sito: irccs.oasi.en.it - alla voce 'bandi-concorsi-convenzioni'.

Selezione per sette educatori

Il Comune di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, ha emesso un bando, per la selezione di sette posti di educatore professionale, con contratto a tempo indeterminato. Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea triennale in Scienze dell’educazione;

Oppure, in laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi;

Diploma di laurea abilitante alla qualifica di Educatore professionale socio sanitario;

Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti.

Invio della domanda

Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione, con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata, entro il 26 settembre. Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa concorsuale di € 15,00. Il bando completo è pubblicato, nel sito: comune.ruvodipuglia.ba.it, nella sezione 'amministrazione trasparente'.

Bando per farmacista

Il Comune di Sommacampagna, in provincia di Verona ha emanato un bando pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un farmacista. Oltre ai requisiti generali è richiesto:

Laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche;

Oppure, laurea specialistica a ciclo unico della classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale;

Altri diplomi che consentano l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti.

Domanda di partecipazione

È possibile inviare l'istanza di partecipazione, scegliendo uno dei seguenti modi: consegna diretta a mano; e-mail certificata o tramite raccomandata.

La scadenza è fissata al 26 settembre prossimo. Il bando di concorso integrale è disponibile, sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna.