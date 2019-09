Al momento, le agenzie per il Lavoro Umana e la Gi Group ricercano nuovo personale qualificato con il ruolo di educatore professionale e assistente sociale, da inquadrare con un contratto di somministrazione a tempo determinato con l'eventualità di essere assunti direttamente presso le aziende interessate situate sul territorio nazionale.

Posizioni Aperte

L'agenzia Umana seleziona profili qualificati con l'incarico di educatore professionale da disporre tramite il centro territoriale per disabili di Pisa (Toscana).

I partecipanti per aderire a tale offerta di lavoro devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione e della formazione L-19 o in educatore professionale L/SNT2;

iscrizione all'albo TSRM;

esperienza nel gestire i soggetti pluri minorati psicosensoriali;

disponibilità ad esercitare part time diurno e domicilio nella zona sopracitata;

automuniti.

L'azienda interessata offre il rimborso chilometrico.

Per proporre la propria candidatura contattare la filiale ''Umana Spa Agenzia per il Lavoro'' in Via Matteo Civitali n. 560, Cap. 55100 a Lucca (Toscana). Per acquisire maggiori delucidazioni collegarsi al link: https:// www. umana.it > seguendo il percorso > per le persone < sanità > annunci in evidenza. Da tenere in considerazione il fatto che la società non segnala alcuna data di scadenza.

Ulteriori ricerche in atto

Il motore di ricerca del lavoro per l'Italia CareerJet ha diffuso a nome dell'agenzia per il lavoro Gi Group una nuova opportunità lavorativa al fine di assumere a tempo pieno di 36 ore settimanali per conto di un'azienda cliente figure esperte in qualità di assistente sociale in grado sostenere, recuperare le persone, i nuclei familiari e le comunità in situazioni di necessità e di disagio, favorendo e coordinando la cooperazione con operatori di altri enti come l'Asl, autorità giudiziaria e le associazioni di volontariato e del terzo settore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Gli aspiranti, per aderire alla suddetta procedura selettiva devono possedere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di assistente sociale;

titolo universitario adatto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

iscrizione all'albo regionale degli assistenti sociali;

cittadinanza italiana o europea;

assenza di condanne penali.

Si precisa che la sede di lavoro è collocata a Torino (Piemonte).

La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente sul portale web ufficiale di ''CareerJet'' al link: https:// www. careerjet.it > indicando il profilo e la città di interesse.