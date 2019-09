Sul sito dell'ACI, Automobile Club d'Italia, è stato pubblicato un avviso relativo alla selezione di 5 tirocinanti da impiegare in altrettanti tirocini di natura extracurriculare. I posti messi a concorso saranno così ripartiti: due per laureati in discipline economiche e giuridiche che abbiano realizzato una tesi di laurea in diritto costituzionale, parlamentare, Unione Europea e Relazioni Internazionali, uno per laureati in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, uno per laureati in Economia Aziendale, uno per laureati in discipline economiche e giuridiche che abbiano realizzato una tesi di laurea in attività negoziale e contrattualistica della pubblica amministrazione.

I tirocini avranno una durata di sei mesi e saranno attivati, orientativamente, a partire dal mese di novembre 2019. I candidati selezionati saranno impegnati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e seguiranno un orario che verrà concordato direttamente con il tutor aziendale ad essi assegnato. Per ogni mese di tirocinio ciascun selezionato riceverà un rimborso economico forfettario di 800 euro.

Requisiti di partecipazione

Possono fare domanda di partecipazione alla selezione tutti i laureati in una delle Università presenti sul territorio della regione Lazio, che abbiano conseguito una laurea specialistica o magistrale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

assenza di condanne per delitti non colposi

non essere destinati di misure di sicurezza

avere un'età inferiore ai trent'anni

voto di laurea non inferiore a cento su centodieci

conoscenza della lingua inglese pari almeno a livello B1, certificata da un organismo ufficiale

essere iscritto presso un ufficio di collocamento come disoccupato o inoccupato

non aver avuto, nei due anni precedenti, un rapporto di lavoro o di collaborazione con ACI

Tali requisiti dovranno essere posseduti dal candidato nel momento della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Modalità di candidatura

Coloro che sono interessati a concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili dovranno presentare la propria domanda di partecipazione entro il 30 settembre: si tratta di un termine tassativo, in quanto non saranno accettate domande di partecipazione pervenute successivamente a questa data. La domanda consiste nella compilazione del modulo allegato al bando di concorso, che è da completare e da ritrasmettere secondo le modalità specifiche indicate nel bando.

A tal proposito, coloro che aspirano a concorrere sono invitati caldamente a consultare il bando in modo da conoscere nel dettaglio quali sono le modalità di invio della richiesta di partecipazione e la documentazione necessaria per concorrere.