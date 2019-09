È stato pubblicato il bando relativo alla selezione di oltre 39.000 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile da svolgere in Italia o all'estero.

Nello specifico, saranno 39.646 i posti messi a concorso per l'anno 2019- 2020, per un totale di 3.797 progetti predisposti.

I posti a disposizione saranno così ripartiti:

20.223 operatori per 1.454 progetti ordinari da attivarsi in Italia,

951 operatori per 130 progetti ordinari da attivarsi all'estero,

2.196 operatori per 167 progetti con misure aggiuntive da attivarsi in Italia,

16.276 operatori per 2046 progetti ordinari da realizzarsi in Italia.

I progetti di Servizio Civile hanno una durata che va dagli 8 ai 12 mesi, per ciascuno dei quali ogni candidato selezionato riceverà un contributo economico pari a 439,50 euro, a cui è aggiunta una maggiorazione nel caso in cui il progetto sia da realizzarsi all'estero.

Requisiti di partecipazione e selezioni

Possono concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili tutti i giovani in possesso di determinati requisiti:

cittadinanza italiana o in uno dei Paesi Membri dell'Unione,

età inferiore ai 29 anni di età,

non aver riportato condanne penali.

Al contrario, invece, non potranno fare domanda di partecipazione tutti i candidati che appartengono a corpi militari, coloro che abbiano già effettuato un anno di Servizio Civile e che abbiano rapporti di collaborazione o di lavoro con l'ente titolare del progetto di Servizio Civile per il quale il potenziale volontario si sta candidando.

Le selezioni saranno gestite direttamente dall'ente che ha erogato il progetto prescelto dal candidato; quest'ultimo sarà tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicato dall'ente stesso sul proprio sito web, nella sezione "servizio civile". Questo avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Al termine della procedura di selezione, ciascun ente si occuperà di redigere la graduatoria di tutti i candidati selezionati per ciascun progetto.

Modalità di partecipazione

Tutti i candidati dovranno rivolgere la propria domanda di partecipazione direttamente all'ente che ha organizzato il progetto per il quale il giovane si sta candidando.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro il prossimo 10 ottobre 2019.

La procedura per l'iscrizione al sistema informatico predisposto e per l'invio della richiesta di partecipazione è descritta nel bando dell'iniziativa, reperibile sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che gli aspiranti volontari sono invitati caldamente a consultare.