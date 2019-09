Il Comando Generale della Finanza e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera hanno indetto due concorsi pubblici, per il reclutamento di profili competenti da dislocare presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale ed estero.

Bando di Concorso a ottobre

Il Comandante Generale ha diffuso per l'anno 2019 una procedura di selezione, per l'arruolamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, destinata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non al di sotto dell'80% dell'abilità lavorativa a causa di ferite o lesioni riportate durante lo svolgimento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.

Tale procedimento comprende la valutazione dell'idoneità psicofisica, attitudinale e la valutazione dei titoli. Per essere ammessi al processo reclutativo è necessario essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado che permetta l'iscrizione ai corsi per conseguire la laurea;

diritto di voto attivo;

assenza di carichi pendenti;

detenere le doti etiche e di condotta;

non far uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;

non essere mai stati ammessi a prestare servizio civile in funzione di obiettori di coscienza.

La domanda di ammissione deve essere stilata esclusivamente tramite il sistema telematico accessibile sul sito web ufficiale attivo della ''Guardia di Finanza'' entro le ore 12:00 di giovedì 10 ottobre 2019.

Nel caso vi fosse un cambiamento di recapiti e di stato civile, accaduto dopo la scadenza del suddetto bando, è possibile comunicarlo mediante la casella di posta elettronica certificata PEC: concorsocongiuntiVD2019 @ pec. gdf. it. Il concorso è visibile sulla ''GU n. 72 del 10-09-2019''.

Altre posizioni aperte

L'Istituzione FRONTEX con ufficio a Varsavia (Polonia) ha proclamato un bando di concorso, per l'inserimento di agenti temporanei AST4 in qualità di project management officer (responsabile della gestione del progetto).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

I partecipanti per aderire a tale offerta di lavoro devono possedere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea;

esperienza professionale di almeno tre anni;

esperienza nella compilazione della documentazione dei piani di progetto, programmi, analisi e relazioni;

competenze amministrative finanziarie e di bilancio applicabili ad un ente UE-internazionale, pubblico o privato;

eccellente conoscenza della lingua inglese;

ottima padronanza di una delle lingue dell'Unione europea e una fluente comprensione di un'altra lingua dell'UE di livello B2;

cittadinanza europea;

diritto elettorale attivo;

essere a norma con il servizio militare;

assenza di carichi pendenti;

idoneità fisica all'impiego.

Il modulo di domanda è scaricabile in PDF direttamente dal portale internet ufficiale ''Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera-FRONTEX'' entro le ore 12:00 (orario di Varsavia) di mercoledì 2 ottobre 2019.

Il concorso è reperibile sulla pagina online ufficiale del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale'' al link: https:// www. esteri. it seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso > Unione Europea > altre opportunità.