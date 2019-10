Con scadenza al 21 novembre prossimo è possibile inoltrare la propria candidatura per tre differenti procedure concorsuali per biologo, tecnico di laboratorio biomedico e infermiere. I bandi sono stati emessi dall'Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma (biologo), dall'ASL Napoli 2 Nord (tecnico biomedico) e dall'Azienda Sanitaria Locale di Latina (infermiere).

Concorso per biologo

L'Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di tre posti di dirigente biologo, specializzato in patologia clinica o biochimica clinica, a tempo indeterminato e pieno, riservato ai candidati aventi diritto di cui all'art.

20, comma 2. Gli interessati che intendono presentare la domanda, devono essere in possesso dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze biologiche;

Iscrizione all'ordine professionale;

Specializzazione in biochimica clinica o patologia clinica;

Risultati titolari di un lavoro flessibile.

Invio della domanda

La domanda può essere consegnata, secondo uno dei seguenti modi: per via posta elettronica certificata, consegna diretta all'ufficio protocollo, entro il 21 novembre. Il testo integrale del concorso è reperibile, nel sito dell'azienda sanitaria, alla voce 'concorsi'.

Assunzione 9 posti di tecnico di laboratorio biomedico

La Regione Campania - ASL Napoli 2 Nord ha emanato un concorso pubblico, per il reclutamento di n. 9 collaboratori professionali sanitari – tecnici di laboratorio biomedico a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico;

Master in Tecnica Diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche – Assistente Patologo;

Iscrizione all'Albo della professione sanitaria

Altri titoli equipollenti.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso pubblico, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, nel sito internet dell'ASL NA 2 Nord, entro il 21 novembre 2019. Il testo completo del concorso è pubblicato, nel seguente link: aslnapoli2nord.it/ bandi-di-concorso/?action=visatto&id=236.

Copertura per 153 infermieri

L'ASL di Latina ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 153 posti di infermiere, in forma aggregata tra la ASL di Frosinone e la ASL di Viterbo. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato. Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Diploma di Laurea in Infermieristica afferente alla classe SNT/1;

Atri titoli abilitanti alla professione sanitaria di infermiere;

Iscrizione al corrispondente albo professionale.

Domanda di ammissione

L'istanza di ammissione deve essere inviata tramite procedura telematica, entro il giorno 21 novembre.

Per ulteriori informazioni è possible scaricare il presente testo, connettendosi nel sito: ausl.latina.it /bandi-di-concorso.