La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 dell'11 ottobre 2019 ha pubblicato per l'Azienda Socio-Sanitaria, l'Azienda Ospedaliero Universitaria nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di biologo, chimico, medico e infermiere. Tuttavia, anche la Casa di Riposo ''Giovanelli'' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha indetto un avviso di concorso pubblico, per l'immissione di profili qualificati in funzione di operatore socio sanitario Oss.

Bandi di concorso a novembre

L'Azienda Socio-Sanitaria Ligure 2 di Savona ha proclamato un avviso pubblico, per l'assegnazione di 1 posto quinquennale di dirigente biologo o dirigente chimico o dirigente medico di struttura complessa, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per la direzione della S.C. igiene degli alimenti e della nutrizione. La domanda di partecipazione deve pervenire entro lunedì 11 novembre 2019.

Per reperire maggiori informazioni interpellare l'ufficio selezione dell'ASL 2 di Savona al numero di telefono: 019/840.4674-4653-4677. Tale concorso è visionabile sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 11-09-2019''.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (Emilia Romagna) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 posizioni di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica per i settori di innovazione e sviluppo organizzativo e gestione risorse umane.

È possibile proporre la propria candidatura entro lunedì 11 novembre 2019. Il testo integrale del suddetto bando è stato diffuso sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 11-09-2019''. Per possibili indicazioni contattare il servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi, 41121 Modena, al numero telefonico: 059/435685.

Ulteriori posizioni aperte

La Casa di Riposo ''Giovanelli'' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Trento (Trentino Alto Adige) ha attivato un avviso di concorso pubblico coordinato per esami, per l'inserimento in ruolo con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato di 23 operatori socio sanitari OSS di categoria B, livello evoluto.

I posti a concorso vengono così ripartiti:

7 dislocazioni full time e 3 ubicazioni part time presso l'A.P.S.P. di Fassa, San Giovanni di Fassa (TN);

8 impieghi full time e 1 incarico part time tramite l'A.P.S.P. San Gaetano, Predazzo (TN);

4 occupazioni full time mediante l'A.P.S.P. Casa di Riposo, Tesero (TN).

Per quanto riguarda i titoli di studio e i requisiti di accesso sono i corrispettivi:

diploma di scuola media inferiore e attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario O.S.S. acquisito con minimo 1000 ore di formazione;

titolo professionale di OSS;

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

idoneità fisica al lavoro;

diritto elettorale attivo;

essere a norma con il servizio militare.

Il sopracitato bando prevede un esame scritto che si svolgerà martedì 19 novembre 2019 e un test orale che si terrà giovedì 21 novembre 2019 con possibile proseguimento nei consecutivi giorni lavorativi.

La domanda di ammissione deve giungere tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: info @ pec.apspfassa.it o consegnata personalmente o recapitata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. entro le ore 12:00 di venerdì 8 novembre 2019.