In queste settimane non mancano le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare, sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per la docu-fiction Amore Criminale, in onda su Rai 3, e anche quelle per alcuni ruoli di uno short film da girare prossimamente a Bologna.

Una docufiction di Rai 3

Casting attualmente aperti per la nota docu-fiction in onda su Rai 3 e dal titolo Amore Criminale.

Attualmente, la richiesta in questione è indirizzata verso attori e attrici con residenza nella Capitale per la realizzazione di una puntata della celebre trasmissione, le cui riprese verranno effettuate a Roma.

Entrando maggiormente nello specifico, si cercano innanzitutto giovani attori tra 20 e 25 anni, di statura medio-alta e struttura fisica nella media, alcuni con capelli biondi e alcuni con capelli castani.

Si cercano poi attrici di età compresa tra 40 e 50 anni, con corporatura e statura nella media, alcune con capelli biondi e altre con capelli castani e attori della stessa fascia di età, con altezza di tipo medio-alta. Alcuni devono avere una corporatura nella media e altri robusta, Infine, la richiesta è indirizzata verso attrici di età compresa tra 60 e 75 anni, con struttura fisica nella media e statura medio-alta e nei confronti di attori tra 30 e 35 anni, dalla corporatura robusta e di altezza notevole.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale (comprensivo di residenza, domicilio, recapiti) e due fotografie a colori (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo si posta elettronica: amorecriminale@ nonpanic.com. Nell'oggetto è necessario inserire 'Casting Roma'. Le selezioni si terranno poi su convocazione.

Uno short film

Per la realizzazione di un cortometraggio le cui riprese verranno poi effettuate a Bologna, sono in corso i casting. In particolare, la richiesta è orientata innanzitutto verso un bambino di età compresa tra 8 e 12 anni, con madre caucasica e padre africano o viceversa, possibilmente con accento emiliano o romagnolo, per il ruolo di Giulio. Questi deve essere affabile, empatico e curioso.

Si cerca poi un uomo tra 40 e 50 anni, di origine africana e, se possibile, con marcato accento straniero e di qualunque parte del continente africano, per il ruolo di Mohamed. In entrambi i casi non si richiedono precedenti esperienze recitative. I casting si svolgeranno poi a Bologna, tra la fine di questo mese di ottobre e gli inizi di novembre.

Gli interessati a proporre la propria candidatura, devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: firstchildproductions@ gmail.com.