Sleep Paralysiss

Casting attualmente aperti da parte della Babel Studios per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Sleep Paralysiss.

Le riprese verranno successivamente effettuate a Napoli il prossimo 26 ottobre. In particolare la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di attrici napoletane o, quantomeno, con un appoggio di base nel capoluogo campano. Entrando maggiormente nel dettaglio, la ricerca è rivolta verso due attrici, di cui una di età scenica compresa tra 25 e 35 anni, in possesso di rilevanti abilità nell'ambito della mimica facciale con particolare riferimento a situazioni e relative emozioni di paura e terrore e con adeguate esperienze teatrali, e una di età scenica compresa tra 50 e 60 anni proveniente da studi recitativi di carattere teatrale.

Per proporre la propria candidatura le interessate devono inviare quanto prima i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto allegando inoltre fotografie e curriculum artistico (a cui possono aggiungere eventuale ulteriore quanto dettagliata documentazione concernente precedenti esperienze di tipo recitativo o showreel) al seguente indirizzo di posta elettronica: babelstudios@libero.it.

Le candidate ritenute di particolare interesse, a seguito di una pre-selezione online riguardante quanto dalle stesse inviato, verranno successivamente convocate per i casting.

Tienimi

Per realizzare uno short film da girare a Roma dal titolo Tienimi, diretto e scritto dal regista Armando Di Lillo, sono aperte le selezioni di attori. In particolare la richiesta è attualmente orientata verso un attore di età compresa tra 35 e 45 anni con colore di occhi, capelli e carnagione di tipo nordico.

Dovrà interpretare il ruolo di Tommaso, un uomo gay. La produzione ha, inoltre, precisato che le riprese saranno caratterizzate da diverse scene di baci. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico professionale e, se possibile, uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: giar.production2017@gmail.com.

Le selezioni si svolgeranno poi a Roma e solamente a seguito di convocazione dopo aver vagliato attentamente la documentazione presentata in allegato alla propria personale candidatura.