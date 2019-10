Recentemente sono stati pubblicati vari concorsi pubblici per l'assegnazione di numerose collocazioni che riguardano centocinquantotto infermieri, tre operatori socio sanitari e quattro operatori socio assistenziali. Tali procedure di selezione sono state proclamate dall'azienda unità sanitaria locale di Latina e dall'Ipab centro servizi assistenziali S. Antonio di Chiampo (per infermieri e operatori socio assistenziali) e da Pio ospizio S. Michele di Nogara (per operatori socio sanitari). Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 22 novembre 2019.

Concorso per centocinquantotto infermieri e quattro osa

L'Ausl di Latina ha emesso un concorso pubblico per il conferimento a tempo indeterminato di centocinquantatré posti di infermiere così suddivisi:

per la Asl di Latina sono quaranta posizioni;

per la Asl di Frosinone sono trentatré collocazioni;

per la Asl di Viterbo sono ottanta ubicazioni.

Tra i requisiti specifici è opportuno essere in possesso del diploma di laurea in infermieristica e avere effettuato l'iscrizione all'albo professionale.

Inoltro della domanda: I concorrenti possono inoltrare l'istanza telematicamente con posta elettronica certificata entro il 21 novembre. Per acquisire maggiori indicazioni, si consiglia di contattare il numero di telefono: 0773/6553415-6502-3481.

L'Ipab centro servizi assistenziali S. Antonio di Chiampo in provincia di Vicenza ha proclamato due concorsi pubblici per la copertura di cinque incarichi di infermiere professionale e di quattro posti di operatore socio assistenziale a tempo pieno e indeterminato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

La tassa per le spese di concorso ammonta a 11.00 euro non rimborsabili.

Come fare application e info: Gli aspiranti hanno la facoltà di presentare la domanda di ammissione entro le ore 12:00 del 22 novembre. Inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni telefonando all'ufficio della segreteria dell'ente al numero: 0444-422422.

Copertura per tre operatori socio sanitari

Pio ospizio S. Michele di Nogara in provincia di Verona ha istituito un concorso pubblico per l'attribuzione di tre posti di operatore socio sanitario da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

Per accedere a tale bando è necessario possedere i seguenti titoli e requisiti:

attestato di qualifica di O.S.S. riconosciuto dalla regione Veneto o equipollente;

fluente conoscenza della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica all'attività;

non aver riportato condanne penali.

Inoltro istanza e altri chiarimenti

La domanda di presentazione deve essere effettuata entro le ore 12:00 del 22 novembre.

Per acquisire più delucidazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo della casa di riposo Pio ospizio San Michele, via P. Sterzi n. 139, cap. 37054 Nogara (VR).