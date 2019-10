Casting aperti finalizzati alla ricerca di numerose comparse per la realizzazione della nuova stagione della nota serie televisiva Suburra. Sono poi tuttora in corso le selezioni per una manifestazione canora dal titolo Giulietta loves Romeo, la cui finale andrà in onda su Rai Gulp.

'Suburra'

Per la nuova stagione della importante serie televisiva dal titolo Suburra, sono in corso le selezioni. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 50 anni, di bella presenza e residenti a Roma, come comparse.

I casting si svolgeranno, per conto della Bartleby Films, a Roma lunedì 14 e martedì 15 ottobre, in entrambi i giorni dalle ore 9:30 alle 18, presso Studios (ex studi De Paolis), a Via Tiburtina, 521. Gli interessati devono presentarsi direttamente portando con sé la fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, dove sono indicati peraltro anche alcuni numeri telefonici e indirizzi email a cui far riferimento.

'Giulietta Loves Romeo'

Selezioni tuttora in corso per Giulietta loves Romeo, manifestazione canora promossa e organizzata da Rai Gulp e con il patrocinio di alcune istituzioni, tra cui la Siae, il Comune di Verona, i Discografici/Fonografici Italiani, Radio Italia. Possono partecipare persone di qualsiasi età, senza limitazione alcuna e per qualunque stile musicale (pop, lirico, jazz, rap e altro ancora).

A tale proposito già da tempo vengono svolte in varie città d'Italia delle apposite audizioni, allo scopo di scegliere con cura quanti potranno poi prendere parte alla finale, che si svolgerà il 4 marzo del prossimo anno a Verona e che sarà trasmessa da Rai Gulp. Tra le prossime selezioni di particolare importanza, segnaliamo quelle che si terranno a Napoli il prossimo 1° novembre, dalle ore 10 alle ore 17:30, presso il Centro Direzionale Malva CDN (adiacente alla stazione di Piazza Garibaldi, a Via Giovanni Porio, 38).

In tale ambito è previsto anche un masterclass con il maestro Angelo Valsiglio, compositore, autore, produttore di primo livello e che, tra l'altro, ha scritto canzoni per Laura Pausini come 'La Solitudine', vincitrice del Festival di Sanremo 1993 per la categoria 'Nuove Proposte', ma anche per Ivana Spagna, Fiordaliso, Fred Bongusto, Claudio Cecchetto e altri importanti cantanti. Per ulteriori dettagli e informazioni concernenti l'inoltro della propria candidatura rimandiamo comunque al gruppo Facebook Giulietta loves Romeo.