Attualmente sono aperti dei casting per la ricerca di figure varie di una serie televisiva da girarsi prossimamente a Varese. Sono inoltre aperte tuttora le selezioni di attori, cantanti, ballerini e performers per alcuni spettacoli, in stile educational show, da mettere poi in scena nei prossimi mesi a Salerno

Una serie Tv

Per realizzare i nuovi episodi della sitcom dal titolo Casa Meme2, serie televisiva trasmessa dal canale 74 di Telesettelaghi, sono aperte delle selezioni.

In particolare, la richiesta è orientata verso figuranti e comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Varese tra la fine del 2019 e gli inizi del prossimo anno. Per le candidature non sono previste particolari indicazioni, quindi chiunque può proporsi, peraltro senza limiti di età. I casting sono stati fissati per mercoledì 30 ottobre a Varese presso il MIV (Multisala Impero Varese), dalle ore 20 alle ore 22,30.

Gli interessati devono presentarsi direttamente e i minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o dal relativo tutore legale.

Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni possono comunque visionare previamente la pagina Facebook di #MBIndie Production o inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: casamecasting@ gmail.com.

Alcuni spettacoli 'educational'

Per realizzare alcuni spettacoli, sono in corso le selezioni di artisti 'da favola'.

Esse sono particolarmente interessanti per quanti, aspiranti attori, ballerini, cantanti e performers, sono interessati a lavorare nel mondo dello spettacolo pienamemte inseriti, al tempo stesso, in una atmosfera di tipo fiabesco.

A tale proposito, 'Animazione in corso Srl' cerca artisti da inserire in progetti ludico-educativi e teatrali, che si svilupperanno poi a partire da questi mese per proseguire fino al gennaio del prossimo anno, sempre nel salernitano.

Si tratta fondamentalmente di progetti sociali dedicati alle famiglie, sia ai figli che ai genitori, sempre con un occhio speciale rivolto al mondo delle favole. I migliori selezionati avranno poi la eventuale possibilità di entrare a far parte della compagnia 'Ma dove vivono i Cartoni? Educational'.

Entrando maggiormente nello specifico, sono cercanati giovani artisti (professionisti o aspiranti tali) di età compresa tra 20 e 40 anni, già in attività nel settore dello spettacolo e residenti tra Salerno, Cava Dè Tirreni, Battipaglia, Eboli.

Le selezioni, a cui quanti intendono proporsi devono presentarsi direttamente, si svolgeranno poi a Salerno mercoledì 9 ottobre, a partire dalle ore 15, presso il Teatro Nuovo (Via Valerio Laspro, 10).