Casting in corso, a cura di Klab4 film, per realizzare un video da girare prossimamente a Napoli. Sono poi tuttora aperte le selezioni, curate da Le Perle delle Muse, per due importanti eventi che si terranno entro questo mese di ottobre a Firenze, nella zona centrale del capoluogo toscano, connessi a taglio e colore dei capelli.

Un video

Per la realizzazione di un interessante video le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli tra il 14 e il 21 ottobre, Klab4 film cerca attualmente bambini e bambine non della Campania e di età compresa tra 6 e 10 anni.

Si richiede una notevole spigliatezza davanti alle telecamere. Le candidature vanno inoltrate, a cura dei genitori o dei relativi tutori legali, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com, inserendo in oggetto 'Non Campani' e indicando i dati personali dei bambini, la loro età e la città di provenienza, ed allegando alcune fotografie recenti e ben visibili e i riferimenti di contatto dei genitori o di chi ne fa le veci.

Le Perle delle Muse

Sono in corso le selezioni per alcuni eventi a cura della nota agenzia Le Perle delle Muse. Innanzitutto, per un evento che si terrà domenica 13 e lunedì 14 ottobre a Firenze (zona centro), si selezionano ragazzi per taglio e ragazze per taglio e colore. La selezione avverrà tramite casting di carattere fotografico. Gli interessati devono visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia, dove potranno trovare gli 'esempi' relativi a tagli e colori, quindi saranno tenuti ad inoltrare quanto prima la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: info@leperledellemuse.it, inserendo nell'oggetto della mail 'Firenze 1, 2'.

La candidatura in questione va corredata di dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni riguardanti età, taglia, altezza, città di provenienza, look di interesse, alcune fotografie (ovviamente con una particolare attenzione rivolta alla capigliatura). Oltre alla regolare retribuzione è previsto anche il rimborso integrale delle spese. Sempre nel capoluogo toscano (anche stavolta in zona centro città), lunedì 28 ottobre si svolgerà un evento, a cura della stessa agenzia, per il quale si ricercano ragazze per lavori di taglio e colore, da concordarsi con le selezionate e adattabili alle stesse.

Anche in questo caso le selezioni verranno effettuate tramite casting fotografico ed è previsto il completo rimborso delle spese sostenute. La candidatura va inoltrata, con la documentazione prevista nell'altro caso, alla stessa email indicata precedentemente, inserendo però in oggetto 'Firenze 3'.