Selezioni tuttora in corso per il programma televisivo di Mediaset dal titolo C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. Sono inoltre aperte le selezioni di GiZa Eventi per la ricerca di hostess e steward per alcuni importanti eventi.

C'è Posta per Te

Sono ancora aperte le selezioni per la prossima stagione del programma televisivo dal titolo C'è Posta per Te. Attualmente la ricerca è indirizzata in modo particolare verso persone desiderose di recuperare la fiducia del proprio partner e la annessa storia d'amore, ma anche verso coloro che vogliono riprendere un rapporto adeguato con i propri figli o, ancora, verso quanti desiderano ritrovare il loro ormai più o meno lontano primo amore o riallacciare i rapporti con una persona a loro particolarmente cara.

Gli interessati a proporsi possono far riferimento al sito web di Witty Tv (alla sezione 'racconta la tua storia') o alla relativa pagina ufficiale Facebook (o a quella specifica del programma) o, ancora, possono chiamare il seguente numero telefonico: 06/37352900 oppure inviare un fax a: 06/37351988. In tutti questi casi è necessario lasciare dati personali e riferimenti di contatto e indicare il motivo per cui si vorrebbe partecipare alla trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Indubbiamente, comunque, il sito di Witty Tv consente di proporre nel modo più accurato la propria vicenda, seguendo le indicazioni del relativo form online e raccontando brevemente ma al contempo in modo accurato la propria storia e gli obiettivi connessi alla propria partecipazione al programma di Mediaset.

GiZa Eventi

L'agenzia GiZa Eventi seleziona hostess e steward per importanti eventi che si svolgeranno a breve.

Innanzitutto, cerca hostess per accoglienza esterna per un evento che si terrà a Pomezia il prossimo 12 ottobre a partire dalle ore 9 alle ore 13 e di nuovo, dopo una pausa pranzo, dalle ore 15 alle 19. A tale proposito, le interessate a proporre la propria candidatura, devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum di carattere professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: federica@gizaeventi.com, inserendo in oggetto 'Pomezia'.

La stessa agenzia seleziona poi hostess sempre per accoglienza per un evento che si terrà a Livorno lo stesso giorno e con lo stesso orario del precedente. Nell'oggetto in questo caso occorre però inserire 'Livorno'. La richiesta dell'agenzia è poi orientata verso hostess ECM per un convegno medico da tenersi l'11 ottobre a Mesagne (Brescia), verso hostess immagine per una iniziativa che si svolgerà lo stesso giorno a Milano, in zona Porta Nuova, e, infine, nei confronti di uno steward per il periodo dall'11 al 19 ottobre a Torino.

In tutti questi ulteriori casi rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia per i dettagli concernenti l'inoltro della candidatura e per le altre informazioni.