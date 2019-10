Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di diverse unità di personale in funzione di dirigente e responsabile, da assegnare nelle sedi di lavoro collocate in varie regioni e province d'Italia.

Bandi di concorso a ottobre

Il MEF ha istituito 10 procedure di selezione per l'immissione di nuove risorse in funzione di direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Arezzo (Toscana), Caserta (Campania), Como, Lecco, Sondrio (Lombardia), Cuneo (Piemonte), Teramo (Abruzzo), Varese (Lombardia), Vercelli, Biella (Piemonte), dirigente dell'ufficio V per i rapporti finanziari con l'UE, dirigente dell'ufficio IV per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dirigente dell'ufficio II per il Ministero della Giustizia.

I partecipanti per poter proporre la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti di accesso:

competenze informatiche;

preparazione professionale nelle ordinanze e nei procedimenti amministrativi e contabili di settore;

capacità dei sistemi di programmazione sull'attuazione delle politiche di investimento pubblico.

La domanda di ammissione a tali procedure di interpello deve giungere telematicamente entro giovedì 24 ottobre 2019.

Per ottenere maggiori chiarimenti interpellare il portale online ufficiale del ''Ministero dell'Economia e delle Finanze'' seguendo il percorso > trasparenza > bandi di concorso > MEF-DAG: pubblicazione delle posizioni di livello dirigenziale non generale vacanti. Procedure di interpello.

Altre ricerche in corso

L'IPZS assume con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time ulteriori figure qualificate con l'incarico di quality manager (responsabile della qualità) da posizionare nell'area occupazionale di Roma (Lazio).

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i successivi:

laurea in discipline tecnico-scientifiche;

eccellente comprensione multifunzionale inerente alla qualità e alle più importanti norme di riferimento (ISO 9001);

capacità nelle metodologie di risk assessment (valutazione del rischio) e di audit (controllo amministrativo) e delle principali direttive di riferimento (ISO 31000,ISO 19011);

esperienza pluriennale maturata in ruoli analoghi;

ottima inclinazione ad operare in team.

La domanda di assunzione deve essere presentata solamente con sistema telematico inoltrando il proprio curriculum vitae tramite PEC entro domenica 27 ottobre 2019.

Per visionare in maniera dettagliata la sopracitata selezione contattare la pagina online ufficiale del ''Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano'' nell'area > lavora con noi.