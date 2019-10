Attualmente ci sono dei casting aperti per la ricerca di partecipanti a un nuovo programma televisivo, nel corso del quale saranno essi chiamati a raccontare una storia loro accaduta e che li ha profondamente toccati.

Sono inoltre aperte le selezioni di single in cerca di coniuge per la quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, in onda su Real Time.

Un nuovo programma televisivo

Per realizzare un nuovo programma Tv, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ambosessi disposti a raccontare una storia veramente accaduta loro (e verificabile) davanti alle telecamere.

La nuova trasmissione per il momento è avvolta da una notevole riservatezza e rimane quasi del tutto top secret.

In ogni caso, gli interessati a prendere parte al programma in questione devono inviare una email con i propri dati personali e di contatto e un breve riassunto della storia che desiderano raccontare a: info@francostella.com. Nel testo occorre anche rispondere alle seguenti domande: vuoi confessare un segreto?

Hai litigato con qualcuno? Vuoi chiedere scusa a qualcuno? Vuoi chiarire una questione rimasta in sospeso? Quanti avranno inviato una storia da ritenersi interessante verranno poi contattati per le relative selezioni.

Matrimonio a Prima Vista Italia

Per il noto reality show dal titolo Matrimonio a Prima Vista Italia, in onda su canale Real Time (della piattaforma Sky ma visibile anche dal digitale terrestre) sono in corso le selezioni in rapporto alla quinta edizione.

Ricordiamo che il programma televisivo è incentrato sul matrimonio a dir poco 'al buio' tra due persone del tutto sconosciute tra di loro, scelte da un apposito team di esperti di coppia, prevalentemente psicologi. L'incontro tra i due futuri coniugi avrà quindi luogo solamente al momento della celebrazione delle nozze. A matrimonio avvenuto, poi, i due dovranno vivere insieme almeno per un mese, al termine del quale saranno chiamati a decidere se proseguire nella vita coniugale o separarsi.

Possono prendere parte alle selezioni di Matrimonio a Prima Vista Italia single di qualunque parte del nostro Paese e che desiderano sposarsi. Ovviamente si richiede la disponibilità a frequentissime riprese televisive, con la logica conseguenza della necessità che si tratti di persone che non abbiano problemi a stare davanti alle telecamere o che, quantomeno, siano alquanto spigliate. Si tratta comunque di un reality show davvero originale e consigliamo quanti intendono proporsi alle selezioni di visionare previamente qualche puntata delle precedenti edizioni.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono far riferimento al sito web del programma compilando l'apposito modulo di registrazione in esso presente.