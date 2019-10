In questo mese di ottobre in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati interessanti bandi finalizzati all'assunzione di laureati in legge ed economia. Le procedure d’accesso constano di una valutazione per titoli, esami e un colloquio finale con assunzione a tempo indeterminato e full-time. Iniziamo quindi con il menzionare i concorsi a livello nazionale e poi quelli pubblicati dagli enti locali.

Concorso Ispettori e Funzionari RIPAM ministero del Lavoro, INAIL, Corte dei Conti, Agenzia delle Dogane

Uno dei Concorsi Pubblici più attesi è quello del Ministero del Lavoro ed NAIL per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di 1.514 unità di personale non dirigenziale cosi ripartito

691 sono ispettori del lavoro , inquadrati nell’Area III (64 posti sono riservati al personale interno di ruolo);

, inquadrati nell’Area III (64 posti sono riservati al personale interno di ruolo); 131 sono Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, inquadrati nell’Area III - F1.(13 posti sono riservati al personale interno di ruolo);

giuridico contenzioso, inquadrati nell’Area III - F1.(13 posti sono riservati al personale interno di ruolo); 635 sono Funzionari profilo amministrativo , inquadrati nell’Area C, livello economico C1, (127 posti sono riservati al personale interno di ruolo);

, inquadrati nell’Area C, livello economico C1, (127 posti sono riservati al personale interno di ruolo); 57 sono Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, inquadrati nell’Area III - F1 (6 posti sono riservati al personale interno di ruolo)

Sia per i funzionari sia per gli ispettori del lavoro si rende necessario un diploma di Laurea, una laurea magistrale, specialistica in Scienze politiche, Giurisprudenza, Scienze delle Pubbliche amministrazioni e vari titoli equipollenti.

Il termine di partecipazione è fissato al 11 ottobre 2019. E’ prevista una prova preselettiva, comune a tutti profili che consisterà in un test, composto da 60 quesiti a risposta multipla di cui: – 40 attitudinali per la verifica della capacità logico-matematico logico-deduttiva e critico-verbale; – 20 verteranno sul pubblico impiego, diritto costituzionale, diritto amministrativo; diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il tempo messo a disposizione è un’ora. Per coloro che hanno presentato la domanda per più profili la prova da sostenere sarà sempre una. Non sarà pubblicata nessuna banca dati. La prova scritta verterà sempre su materie di diritto del lavoro e scienze delle finanze ma sarà articolata diversamente a seconda dei profili professionali per cui si concorre. Infine, la prova orale avrà ad oggetto un colloquio che affronterà diversi temi tra quelli della prova scritta.

E’ previsto il pagamento di un contributo di 10 euro.

La Corte dei Conti ha indetto tramite la Gazzetta Ufficiale un nuovo concorso pubblico per 40 referendari nel Tar. I posti messi a disposizione sono riservati a magistrati, avvocati, e docenti universitari di ruolo e dipendenti pubblici in possesso di determinati requisiti. C’è tempo fino al 9 novembre 2019 per presentare la propria candidatura esclusivamente in via telematica.

Il concorso prevede 4 prove scritte e una prova orale. Le prime riguarderanno lo svolgimento di 4 temi, 3 teorici e uno pratico ovvero diritto privato, scienza delle finanze e diritto amministrativo.

Ancora l’Agenzia delle Dogane Monopoli, per gli uffici di Bolzano, ha indetto una procedura concorsuale per assumere a tempo indeterminato 40 funzionari Doganali, esperti in analisi statistiche e matematiche.

Il bando scade il 27 ottobre 2019. Coloro che vogliono partecipare devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale; Scienze economiche; Statistica, laurea magistrale in Finanza o diploma di laurea equipollente. La selezione prevede una prova preselettiva a risposta multipla, per verificare le capacità matematiche, logiche, deduttive.

Seguiranno altresi’ delle prove scritte a risposta multipla sulle seguenti materie: macroeconomia, statistica, calcolo delle probabilità, politica economica, elementi di business intelligence e statistica economica e una prova orale. Per partecipare al concorso è necessario compilare la domanda entro il 27 ottobre 2019.

In Gazzetta Ufficiale è stato poi pubblicato il bando per partecipare all'esame di abilitazione forense per l'anno 2019. Sono quindi state indicate le date dello svolgimento delle prove scritte, previste per i giorni 10, 11 e 12 dicembre 2019 e le modalità di svolgimento dell’esame. Coloro che intendono partecipare hanno tempo fino al prossimo 11 novembre per presentare la propria candidatura. La data del 10 dicembre è riservata alla redazione di un parere avente ad oggetto materie di diritto civile, l'11 dicembre è prevista la stesura di un parere avente ad oggetto materie di diritto penale e il 12 dicembre quella dell’atto giudiziario di diritto civile, penale e amministrativo, a discrezione del candidato.

Bandi comunali: nell’elenco Perugia, Macerata, Caserta, Forli’-Cesena.

Il Comune di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ha indetto due concorsi per 6 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Nello specifico le figure necessarie sono:

4 Assistenti di Vigilanza – Agenti di Polizia Locale – Cat. C posizione economica C1. ;

– Agenti di Polizia Locale – Cat. C posizione economica C1. 2 Specialisti Amministrativo Contabili – Cat. D.

– Cat. D. Per il primo profilo è richiesta il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; Per il secondo profilo è richiesto il diploma di Laurea in Economia e Commercio o diploma di laurea equipollente o Lauree specialistiche. Sono previste due prove scritte ed una orale solo per gli Specialisti Amministrativo Contabili e una scritta ed una orale solo per gli Assistenti di Vigilanza. Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno presentare le domande entro il 14 ottobre 2019. Lo stipendio tabellare annuo si aggira intorno ai 22.300 €.

Il Comune di Tolentino, in provincia di Macerata, ha pubblicato 2 bandi di concorso per la selezione di 3 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttore Giornalista, e Specialista Contabili Tributi. I concorsi sono rivolti a diplomati e laureati. Le domande devono essere inoltrate entro il 16 ottobre 2019. Per il profilo di Istruttore giornalista occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti. Per il profili di Specialista contabile occorre essere in possesso di laurea in materie economiche o in Scienze politiche o Scienze dei servizi giuridici o equipollenti o diploma di Laurea in Economia e Commercio, Economia Politica o Giurisprudenza. Le selezioni pubbliche prevedono due prove scritte e una prova orale.

E’ poi prevista a Venezia una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 41 posti di agente di polizia locale, categoria C1, per la durata di un anno, di cui 6 posti per la Città metropolitana di Venezia. Anche qui il titolo di studio richiesto è il Diploma ed è previsto un limite di età di 31 anni. Il termine di partecipazione è fissato al 17.10.2019.

Un altro interessante bando è quello del comune di Caserta dove l’ospedale di “Sant’Anna e San Sebastiano” ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 29 Assistenti Amministrativi – Cat. C con scadenza 28 ottobre 2019.Fra i requisiti richiesti c’è la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea e il possesso del diploma di istruzione secondaria di II^grado. il contributo delle spese concorsuali è pari a 10 euro.

Ancora segnaliamo che il comune di Nocera Inferiore ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di funzionario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai seguenti settori:

due funzionari tecnici, categoria D;

un funzionario contabile, categoria D;

due funzionari tecnici, categoria D;

un funzionario, categoria D, da assegnare ala polizia locale;

un funzionario, categoria D, da assegnare alle politiche sociali. Il concorso scade il 13 ottobre.

Sempre il comune di Nocera Inferiore ha indetto un concorso per reclutare 24 Istruttori categoria C a tempo pieno e indeterminato. Questi saranno cosi’ riparti

2 posti per il settore Affari Generali

4 posti per il settore Territorio ed Ambiente

4 posti per il settore Economico-Finanziario

4 posti per il settore Lavori Pubblici e Patrimonio

2 posti per periti informatici per il settore Lavori Pubblici e Patrimonio

8 posti per Agenti di Polizia Locale

E’ richiesto quale titolo di studio il Diploma.Il bando scade il 13 ottobre 2019.