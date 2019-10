La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 04-10-2019 ha pubblicato per diversi Comuni d'Italia, Unione Lombardia Pontevico e Robecco D'Oglio e Unione Val Boite numerosi bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di 48 profili in qualità di istruttore di vigilanza, istruttore direttivo di polizia locale, agente di polizia locale, istruttore di polizia locale, istruttore di polizia municipale, istruttore amministrativo vigile, agente di polizia municipale e vice comandante, da dislocare nelle varie sedi di lavoro situate sul territorio nazionale.

Si fa presente che il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di seguito riportati avviene domenica 3 e mercoledì 6 novembre 2019.

Bandi di Concorso con scadenza il 3 novembre

Il comune di Capodrise in provincia di Caserta (Campania) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato part time 50% di diciotto ore a settimana di 2 istruttori di vigilanza, ambito polizia municipale, categoria C.

La domanda deve pervenire entro le ore 12:00.

Il comune di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso (Veneto) ha proclamato una selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto in funzione di istruttore direttivo di polizia locale, incaricato al coordinamento e controllo, categoria D. Non viene indicato l'orario in cui termina il concorso.

Il comune di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione a tempo indeterminato full time di 2 posizioni con il ruolo di agente di polizia locale, categoria C, con riserva di 1 posto a vantaggio dei volontari delle Forze Armate.

L'istanza deve essere spedita entro le ore 12:00.

Il comune di Cercola in provincia di Napoli (Campania) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per l'immissione a tempo indeterminato e part time di diciotto ore settimanali di 1 agente polizia locale, categoria C. In questa posizione non viene segnalato l'orario in cui scade il bando.

Il comune di Falconara Marittima in provincia di Ancona (Marche) ha promosso una selezione pubblica, per soli esami, per l'arruolamento a tempo parziale 50% e indeterminato di 8 istruttori di polizia locale, per il corpo di polizia locale.

L'orario di scadenza è alle ore 23:59.

Il comune di Madesimo in provincia di Sondrio (Lombardia) ha stabilito un concorso pubblico, per soli esami, per l'inserimento di 1 agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. L'istanza può essere esibita entro le ore 12:00.

Il comune di Pianiga in provincia di Venezia (Veneto) ha decretato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'introduzione di 1 agente di polizia locale, per il settore polizia locale, categoria C, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

L'adesione al bando deve essere effettuata entro le ore 12:00.

Il comune di Potenza Picena in provincia di Macerata (Marche) ha dato il via ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 3 istruttori di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato part time 50%. La domanda di ammissione deve essere spedita entro le ore 12:00.

Il comune di Povegliano Veronese in provincia di Verona (Veneto) ha aperto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1 incarico con il compito di istruttore amministrativo vigile, categoria C, da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato full time, da destinare nella sede della polizia locale.

L'istanza deve avvenire entro le ore 12:00.

Il comune di Prato (Toscana) ha ordinato un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di 23 ubicazioni in veste di agente di polizia municipale, categoria C, con un contratto di formazione e lavoro full time. La domanda deve essere esibita entro le ore 13:00.

Il comune di Treia in provincia di Macerata (Marche) ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza, vice comandante da immettere nell'ambito della polizia locale e amministrativa, commercio, SUAP, categoria D, a tempo indeterminato full time. Il tempo a disposizione per inoltrare la propria candidatura è fino alle ore 13:00.

L'Unione tra i Comuni di Pontevico in provincia di Brescia e Robecco D'Oglio di Pontevico in provincia di Cremona (Lombardia) ha diffuso un concorso pubblico, per esami, per l'arruolamento di 1 agente di polizia locale, categoria C, da inserire a tempo pieno e indeterminato. L'istanza deve essere inviata entro le ore 12:00.

L'Unione Montana della Valle del Boite di Borca di Cadore in provincia di Belluno (Veneto) ha divulgato un concorso pubblico, per soli esami, per l'inclusione di 1 istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato full time. La domanda deve giungere entro le ore 12:00.

Bandi con scadenza 6 novembre

Il comune di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza (Veneto) ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accettazione di 2 agenti di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da disporre nell'area vigilanza-protezione civile. È possibile inviare il proprio curriculum vitae entro le ore 12:00.