La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 04-10-2019 ha pubblicato per il Ministero della Difesa e per alcuni Comuni d'Italia diversi bandi di concorso, per il reclutamento di varie unità di personale in funzione di tenente, agente di polizia locale e istruttore di vigilanza, da assegnare nelle sedi situate sul territorio nazionale.

Bando di concorso a novembre

La direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha attivato i sottostanti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente a nomina diretta nei ruoli dell'Aeronautica Militare:

concorso per la nomina di sette tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico detentori della laurea magistrale in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico così suddivisi e in possesso di una delle corrispettive lauree magistrali:

nella categoria fisica un posto, con la laurea in fisica, informatica, ingegneria informatica, matematica, modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, scienze dell'universo, sicurezza informatica, scienze e tecnologie della navigazione, scienze geofisiche; nella categoria chimica una collocazione, con la laurea in ingegneria chimica, scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale; nella categoria elettronica quattro posizioni, con la laurea in ingegneria informatica, informatica, sicurezza informatica.

Oltre a ciò, i cittadini italiani per partecipare a tale concorso devono possedere i seguenti requisiti di accesso:

diritto elettorale attivo;

non essere mai stati allontanati da una pubblica amministrazione;

non essere mai stati obiettori di coscienza;

assenza di carichi pendenti e di condanne penali;

condotta incensurabile.

Il suddetto concorso stabilisce due prove scritte, la valutazione dei titoli di merito, accertamenti psicofisici, test di efficienza fisica e attitudinale, esame orale, prova della padronanza della lingua inglese, test orale opzionale per accertare la comprensione di una lingua straniera scelta dal partecipante tra quelle decretate nel bando.

Da precisare che nel corso dell'attuazione degli esami e degli accertamenti, i candidati non potranno beneficiare di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere presentata tramite sistema informatico direttamente nel proprio profilo online entro lunedì 4 novembre 2019. Per altre indicazioni interpellare la pagina internet ufficiale del ''Ministero della Difesa'' nella sezione > concorsi on-line.

Ulteriori posizioni aperte

Il Comune di Bardonecchia in provincia di Torino (Piemonte) ha ordinato un concorso pubblico, per esami, per l'immissione di un agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato full time, in possesso delle successive qualifiche professionali:

diploma di scuola secondaria di II grado quinquennale;

comprensione della lingua inglese;

competenze informatiche;

assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali;

idoneità psicofisica e attitudinale;

diritto di voto attivo;

patente di guida di tipo B.

La domanda di adesione deve essere esibita entro le ore 23:59 di lunedì 4 novembre 2019.

Il Comune di Campomarino in provincia di Campobasso (Molise) ha intimato un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 3 istruttori di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato part time 50%. I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i consecutivi:

diploma di istruzione secondaria superiore;

godere dei diritti civili e politici;

non essere mai stati espulsi dalle Forze armate o da corpi militari;

essere in regola con il servizio di leva;

idoneità psicofisica;

padronanza della lingua inglese;

patente di guida di tipo B;

essere disponibili al porto d'armi e al probabile utilizzo dell'arma.

L'istanza deve giungere entro le ore 24:00 di lunedì 4 novembre 2019.

Il Comune di Carobbio degli Angeli in provincia di Bergamo (Lombardia) ha decretato un concorso pubblico, per esami, per l'accoglimento di un agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato part time di 25 ore settimanali. I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

diploma di scuola media superiore quinquennale;

patente di guida di tipo B;

diritto elettorale attivo;

fluente conoscenza della lingua italiana;

padronanza di un'altra lingua straniera tra l'inglese e il francese;

capacità informatiche;

idoneità psicofisica.

La domanda di ammissione deve pervenire entro le ore 12:30 di lunedì 4 novembre 2019.