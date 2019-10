Il Ministero della Giustizia, l'ABC Acqua Bene-Azienda Speciale di Napoli e il Comune di Torino hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico per il conferimento di numerose unità di personale in funzione di capo d'arte, addetto agenzia e istruttore amministrativo, da assegnare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Il provveditorato di Cagliari (Sardegna) ha istituito un avviso di selezione, per titoli e colloquio attitudinale, per la formazione di tre specifiche graduatorie regionali cui attingere per l'assegnazione di otto impieghi così ripartiti:

tre posti per capi d'arte addetti alla direzione tecnica dei servizi zootecnici (incluso il campo dell'apicoltura) e lattiero-casearie, da disporre nelle case di reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone;

due posizioni per capi d’arte addetti alla direzione tecnica delle attività attinenti alla manutenzione delle strutture rurali e dei relativi impianti, da designare nelle case di reclusione di Is Arenas, e Mamone;

tre collocazioni per capi d’arte addetti alla direzione tecnica dei trattamenti orto-frutticole e di silvicoltura, da impiegare nelle case di reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone.

Per poter accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di licenza media inferiore;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto elettorale attivo;

non avere carichi pendenti o procedimenti penali in atto;

esperienza minima di tre anni in simile ruolo;

doti etiche.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa unicamente con sistema telematico tramite posta elettronica certificata PEC alla casella: pr.cagliari @ giustiziacert.it entro giovedì 7 novembre 2019. Tale bando è reperibile sul portale online ufficiale del 'Ministero della Giustizia.

L'ABC Acqua Bene Comune Acquedotto Napoli (Campania) ha incaricato la società Formamentis Srl di avviare due procedure selettive, di cui una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'immissione di due risorse con la mansione di addetto di agenzia-front/back office e il secondo procedimento selettivo pubblico destinato a 20 profili con la carica di addetto di agenzia-front/back office.

Le assunzioni prevedono un inquadramento a tempo indeterminato full time. I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di scuola media superiore di II grado quinquennale;

padronanza della lingua inglese;

capacità informatiche;

cittadinanza italiana o europea;

essere maggiorenni;

idoneità psicofisica;

godere dei diritti civili e politici;

essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio del servizio territoriale provinciale di Napoli come soggetto diversamente abile;

essere residenti a Napoli o in provincia di Napoli.

La domanda di adesione può essere inoltrata solo telematicamente mediante posta elettronica certificata PEC da venerdì 11 ottobre 2019 sino alle ore 23:59 di giovedì 31 ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni contattare il sito web ufficiale ''ABC Acqua Bene Comune Acquedotto Napoli''.

Il Comune di Torino (Piemonte) ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento a tempo pieno e indeterminato di 100 istruttori amministrativi di categoria C1 possessori dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola secondaria superiore quinquennale;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

non essere mai stato allontanato da un'amministrazione pubblica e non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militari;

essere a norma con il servizio di leva.

Tale concorso stabilisce una tassa di 10,00 euro.

La domanda di assunzione deve essere presentata esclusivamente con sistema informatico entro le ore 13:00 di lunedì 28 ottobre 2019. Per visionare al meglio il suddetto bando consultare la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 04-10-2019 o la ''Città di Torino'' nella sezione > concorsi.