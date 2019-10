Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo concorso pubblico per 626 assunzioni di allievi marescialli nel ruolo di ispettori dell'Arma dei carabinieri. La scadenza per l'invio delle candidature è fissata per l'11 novembre. Le assunzioni del decimo corso triennale valido dal 2020 fino al 2023 saranno suddivise con le seguenti modalità:

131 posti saranno riservati al coniuge o ai figli superstiti del personale delle Forze armate, deceduto in servizio e per causa strettamente legate al servizio;

Le restanti 495 assunzioni saranno riservate ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica, nonché agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano a patto che siano in possesso dei requisiti specificati nel bando.

Assunzioni allievi marescialli: i requisiti richiesti

Il bando di concorso per l'assunzione di 626 allievi marescialli rende noti anche i requisiti necessari per l'eventuale invio della candidatura:

Essere stati militari dell'Arma dei carabinieri, nei ruoli di Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri. Saranno accettate anche le candidature dei cittadini che abbiano prestato servizio presso la forestale.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Saranno accettate anche le richieste di ammissione al concorso pubblico pervenute da cittadini che abbiano conseguito titoli di studio all'estero, purché i titoli abbiano ottenuto la dichiarazione di equipollenza.

Non aver subito condanne per reati non colposi;

Essere in possesso di condotta incensurabile, non aver avuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano garanzia di leale fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di Stato.

Tutti i requisiti necessari alla partecipazione al concorso del Ministero della Difesa sono specificati nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La selezione del personale

Il concorso prevede lo svolgimento di varie prove; tra cui una prova preliminare, prove di efficienza fisica, accertamenti psico fisici volti a verificare l'idoneità psico-fisica del candidato, nonché di una prova scritta nella quale sarà verificato il grado di conoscenza della lingua italiana. È bene ricordare che la prova preselettiva avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto, 153 - 00191 in Roma.

La data di inizio per le prove è fissata indicativamente per il 18 novembre 2019 a partire dalle ore 10 di ogni giorno di convocazione. La scadenza del concorso è fissata per l'11 novembre.