Pubblicato il Concorso AUSL Romagna per amministrativi. Il bando è volto al reclutamento di 39 figure che andranno a ricoprire il ruolo di coadiutori amministrativi senior. La categoria lavorativa di riferimento è la B con livello economico super BS. Il Concorso pubblico per titoli ed esami, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca lavoro ed occupazione nel comparto sanità.

Si precisa che le assunzioni saranno regolarizzate con contratto a tempo indeterminato. La candidatura è possibile fino al giorno 24 ottobre 2019. Di seguito requisiti e come presentare domanda.

Concorso pubblico AUSL Romagna: requisiti

Il Concorso AUSL regione Romagna per 39 amministrativi, oltre ai requisiti generali validi per ogni classe concorsuale, (che si possono tuttavia consultare sul bando pubblicato sul sito ufficiale USL della regione Emilia Romagna), prevede che il candidato interessato sia in possesso di un titolo di scuola secondaria di primo grado.

Al diploma verrà aggiunto un attestato di scolarità biennale di istruzione secondaria di primo grado. Per tale concorso verranno privilegiati candidati che hanno maturato un'esperienza precedente in tale settore. Nello specifico, il 20% dei posti per il ruolo di amministrativo sarà riservato a tutti coloro che abbiano effettuato un percorso lavorativo almeno triennale presso l'azienda USL dell'Emilia romagna con contratto a tempo determinato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Pubblica Amministrazione

Prove d'esame per il Concorso AUSL Romagna

Se il numero dei partecipanti al concorso AUSL Romagna per amministrativi dovesse superare quello consentito, si riserva la possibilità di effettuare un test preselettivo. Successivamente, la Commissione esaminatrice valuterà i titoli. Il concorso si compone di due prove, una pratica e una orale. Tra gli argomenti di esame rientrano le conoscenze informatiche dei principali programmi Office, conoscenze sulle tecniche sanitarie, sulle pratiche di segreteria, sulla gestione ottimale di testi e documenti.

Inoltre, saranno valutate le conoscenze sulla configurazione organizzativa dell'azienda USL riferite alla regione Romagna e sulle varie attività delle aziende pubbliche sanitarie vigenti nel nostro territorio. A tal proposito, sarà utile consultare e studiare le disposizioni vigenti in materia e nello specifico l'attestato aziendale dell'organizzazione USL Romagna.

Invio domande e scadenza

Le domande di partecipazione per il Concorso AUSL Romagna per 39 amministrativi con assunzione a tempo indeterminato dovranno essere presentate online entro il 24 ottobre 2019 alle ore 12:00.

Sul sito ufficiale sono indicati anche i documenti da presentare unitamente alla domanda, sempre online. Il bando è consultabile in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale numero 76 del 24 settembre 2019.