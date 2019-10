Al Senato della Repubblica si cercano 60 Coadiutori Parlamentari. Per partecipare al bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre, è richiesto il diploma di scuola media superiore di secondo grado. La scadenza del concorso è fissata per l'8 novembre.

Si cercano 60 diplomati da assumere come Coadiutori Parlamentari presso il Senato della Repubblica

Una buona opportunità lavorativa per i diplomati, è il bando di concorso per sessanta Coadiutori Parlamentari presso il Senato della Repubblica.

Per poter effettuare la domanda di candidatura alla selezione, è necessario possedere i titoli e i requisiti generali richiesti: essere cittadini italiani, avere un'età compresa tra i 18 e i 45 anni, avere l'idoneità fisica all'impiego, godere dei diritti civili e politici, aver conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado con un punteggio non inferiore ai 39/60 o 65/100. Nel caso in cui il candidato possieda un diploma di laurea, si prescinderà dalla votazione conseguita alla maturità.

I candidati dovranno superare una prova preliminare per poi accedere alla prova dattilografica, le prove scritte e le prove orali e tecniche. La prova preliminare prevede 50 quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale. I primi mille candidati della graduatoria successiva alla prova preliminare, avranno accesso alla prova dattilografica. Quest'ultima avrà una durata di cinque minuti, entro i quali i candidati dovranno copiare un testo fra le 1340 e le 1360 battute, utilizzando un programma di videoscrittura. In base alla graduatoria e al punteggio ottenuti, i candidati sosterranno le restanti prove.

Diventare Coadiutori Parlamentari: prove di selezione previste e domanda di partecipazione al Bando di Concorso

Le prove scritte prevedono:

10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ad oggi

Traduzione in italiano di un testo in lingua inglese

10 quesiti sulla Costituzione Italiana

Le prove orali e tecniche consistono in:

Storia d'Italia dal 1861 ad oggi

Lettura e traduzione di un brano in inglese

Ordinamento costituzionale italiano

Conoscenza dei programmi di Word e Excel

I candidati considerati vincitori del concorso, saranno sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità fisica al lavoro.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso l'applicazione informatica messa a disposizione sul sito ufficiale del Senato. Dopo aver effettuato la domanda, i candidati devono stampare la ricevuta che riporta il numero identificativo, la data e l'ora della presentazione della richiesta. La scadenza del bando è fissata per l'8 novembre alle ore 18:00.