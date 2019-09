Il 27 settembre nella Gazzetta Ufficiale sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di assistente sociale, addetto alla segreteria e funzionario doganale. I bandi, con consegna delle istanze fissato fino al 27 ottobre prossimo verranno espletati presso: il Comune di Varese (assistente sociale), l'Ordine dei Geologi di Pescara (addetto alla segreteria) e presso l'Agenzia Doganale Monopoli (funzionario doganale).

Assunzione 5 assistenti sociali

Il Comune di Varese ha emanato un bando pubblico, per l'assunzione di cinque posti di assistente sociale, con contratto a tempo determinato. I partecipanti dovranno inviare la domanda di partecipazione, entro il 18 ottobre: per posta elettronica certificata, raccomanda o consegna a mano. Per quanto concerne i requisti di ammissione è necessario essere in possesso di una laurea in Servizio Sociale, con iscrizione al relativo albo professionale. Inoltre è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il bando completo è disponibile, sul sito internet: comune.varese.it - concorsi.

Avviso pubblico per addetto alla segreteria

L'Ordine dei Geologi di Pescara ha indetto un avviso di selezione pubblica, per la copertura di un posto di addetto alle funzioni di segreteria, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, i candidati devono aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma quinquennale in Ragionerie e Perito Commerciale;

Diploma di Ragioniere e Programmatore;

Diploma di Analista Contabile;

Possesso della patente di guida B.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione, potrà essere consegnata mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 27 ottobre prossimo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

All'istanza è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 25,00. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo integrale dell'avviso, visitando il sito: geologiabruzzo.it - sezione 'concorsi - bandi - avvisi pubblici'.

Concorso pubblico 40 posti di funzionario doganale

L'Agenzia Doganale Monopoli ha emesso un concorso pubblico, per l'assunzione di 40 unità di personale, nel ruolo professionale di funzionario doganale, esperto in analisi statistiche e matematiche, da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso di una laurea triennale o magistrale:

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;:

L-33 Scienze economiche o L-35 Scienze matematiche;

L-41 Statistica;

Laurea magistrale in LM-16 Finanza o LM-82 Scienze statistiche;

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o LM-40 Matematica;

Altri titoli equivalenti.

Domanda di partecipazione

La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante procedura telematica, connettendosi al sito: adm.gov.it, entro il 27 ottobre.

Il testo completo del bando è pubblicato, nell'home page del sito ufficiale dell'Agenzia Doganale Monopoli.