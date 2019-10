La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 di ieri 8 ottobre ha emesso per Estar, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e Aziende Sanitarie del Lazio, alcuni bandi di concorso pubblico per l'assunzione di profili professionali con la carica di biologo, collaboratore tecnico professionale, tecnico di laboratorio, farmacista e fisioterapista, da collocare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a novembre

Estar ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 12 posti in qualità di dirigente biologo, materia di patologia clinica, per la SC Laboratorio regionale di prevenzione oncologica di ISPRO, di cui 6 posizioni destinate agli aventi diritto all'inserimento speciale, per il triennio 2018/2020. I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

laurea in scienze biologiche;

specializzazione in patologia clinica;

essere iscritti all'albo dell'ordine dei biologi;

idoneità fisica all'attività.

La domanda di ammissione deve essere effettuata unicamente con sistema telematico entro le ore 12:00 di giovedì 7 novembre 2019.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche Togo Rosati di Perugia ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 10 collocazioni con l'incarico di collaboratore tecnico professionale e di 1 occupazione con la nomina di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio, categoria D, a tempo indeterminato full time, in possesso dei corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

Collaboratore Tecnico Professionale

laurea in scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie farmaceutiche, chimica.

Collaboratore professionale Sanitario-Tecnico di Laboratorio

laurea in tecniche di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

iscrizione all'albo professionale dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

La data di scadenza per la presentazione della domanda è giovedì 7 novembre 2019.

Ulteriori posizioni aperte

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 di Roma (Lazio) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti con il ruolo di farmacista dirigente, area di farmacia, disciplina di farmaceutica territoriale, a tempo indeterminato full time. La domanda di partecipazione deve essere presentata solo telematicamente entro giovedì 7 novembre 2019. Per acquisire maggiori informazioni consultare l'U.O.C.

risorse umane dell'azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 al numero di telefono: 0656487532.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 di Albano Laziale ha intimato un concorso pubblico, per titoli ed esami, decretato in funzione di azienda copofila, per l'attribuzione di 3 ubicazioni con il compito di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, personale della riabilitazione, categoria D, da adibire presso l'ASL Roma 5 e l'ASL Roma 6, con la riserva di 1 impiego a vantaggio del personale precario detentore dei consecutivi titoli di studio e requisiti:

laurea in fisioterapia, professioni sanitarie della riabilitazione;

essere iscritti all'ordine dei fisioterapisti.

La domanda di adesione deve pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 7 novembre 2019.