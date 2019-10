Gli oltre 140mila candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del concorso Ripam indetto dalla Regione Campania sono in attesa della pubblicazione delle graduatorie relative all'ammissione alla fase successiva. I test si sono tenuti nella città di Napoli a partire dallo scorso 2 settembre e sino al pomeriggio del 24 settembre.

Nei primi giorni di ottobre, le schede a lettura ottica sono state inviate da Napoli a Roma dove verranno effettuate le correzioni. Stando alle ultime indiscrezioni, l'attività di revisione potrebbe iniziare nella seconda settimana del mese.

In base a quanto riportato dal bando, per ogni profilo supererà la prova preselettiva un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta saranno differenti a seconda della categoria professionale per la quale ci si è candidati. Le 18 liste contenenti i nomi degli idonei alla fase successiva, ovvero alla prova scritta, saranno pubblicate sul sito ufficiale della Formez. Dopo qualche settimana dovrebbe essere già tutto pronto per dare il via a questo secondo step.

Prova scritta e fase di formazione

La prova scritta sarà diversa a seconda dei profili professionali. Quest'esame può essere superato solo se si ottiene un punteggio minimo di almeno 21/30. Le commissioni esaminatrici provvederanno a redigere una graduatoria di merito per ogni categoria prevista dal concorso, tenendo conto del punteggio conseguito e indicando gli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento.

I candidati selezionati per la fase di formazione dovranno svolgere un tirocinio di 10 mesi presso gli enti locali o presso la Regione Campania che prevede frequenza obbligatoria e valutazione finale.

L'atto conclusivo della procedura concorsuale sarà la prova orale, alla quale parteciperanno i candidati che avranno superato positivamente la formazione. Quest'esame sarà differente a seconda dei profili per i quali si concorre.

Coloro i quali riusciranno a superare l'orale, verranno considerati vincitori del concorso.

Il punteggio di ogni candidato nelle graduatorie di merito sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nell'attività di formazione e nella prova orale, ai quali si aggiungerà la valutazione dei titoli posseduti da ogni singolo partecipante.

Il computo dei titoli avverrà al termine degli orali, e ovviamente soltanto per i candidati che li avranno superati.

La commissione esaminatrice terrà conto soltanto delle documentazioni contenenti tutte le informazioni necessarie, provvedendo ad attribuire un valore massimo di 10 punti.