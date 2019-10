Ubi Banca è un gruppo bancario nato circa dodici anni fa fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. Ha la sua sede principale a Bergamo, tuttavia conta oltre diciottomila filiali sparse in tutto il territorio nazionale e coinvolge circa ventunomila dipendenti. A questo numero, andranno aggiunte tutte le nuove figure che Ubi Banca sta attualmente selezionando e che verranno inserite presso le sedi del Gruppo in qualità di nuovi dipendenti e tirocinanti.

A tal proposito, il Gruppo è alla continua ricerca sia di professionisti, sia di giovani senza esperienza, laureati e laureandi, i quali potranno essere impiegati con contratti a tempo determinato, ma anche con contratti a tempo indeterminato.

Posizioni aperte per le assunzioni

In questo momento, le posizioni aperte per le assunzioni, consultabili sul sito di Ubi Banca nella sezione lavora con noi, riguardano le sedi di Brescia, Milano, Bergamo e Roma.

Tra le figure ricercate ci sono:

Senior Buyer ambito IT,

App developer,

Credit portfolio management e aqr,

Responsabile sanctions prevention,

It data scientist,

Perito stimatore oggetti preziosi per la filiale pegni,

Credit portfolio manager,

Servizio studi, desk modelli econometrici,

Analista organizzativo ambito finanza,

Software developer area customer,

Analista funzionale ambito crediti,

Compliance corporate e investment banking,

Junior product specialist,

Tax professional,

Identity governance specialist,

Specialist m&a,

Opportunità di tirocini e stage

Gli stage e i tirocini presso il gruppo Ubi sono rivolti principalmente nei confronti di laureati, neolaureati e laureandi in specifiche discipline, come economia, ingegneria gestionale, giurisprudenza, materie umanistiche, lingue, comunicazione, informatica, matematica, fisica e statistica.

Saranno favoriti i giovani che abbiano ottenuto un buon punteggio di laurea, che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici; il possesso di un master post laurea e precedenti lavorativi nel medesimo settore rappresenteranno un titolo preferenziale.

Solitamente, gli stage e i tirocini presso Ubi Banca prevedono l'inserimento dei candidati selezionati per lo più presso i settori di:

risk management,

amministrazione e controllo di gestione,

audit e it,

risorse umane,

organizzazione,

settore commerciale,

settore legale.

I tirocini avranno la durata di sei mesi, per ciascuno dei quali i candidati selezionati riceveranno un rimborso spese, e saranno svolti sotto la sorveglianza di un tutor.

Anche in questo caso, per conoscere le posizioni aperte per stage e tirocini, è possibili consultare l'apposita area sul sito web della Banca.