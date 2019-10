Casting aperti per la ricerca di attori per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni di attrici da parte dell'associazione 'Sorelle Afa' per la realizzazione di uno spettacolo teatrale che andrà in scena nel capoluogo lombardo.

Centro Sperimentale di Cinematografia

Sono in corso le selezioni di attori professionisti per la realizzazione di una esercitazione di direzione di ruoli attoriali nell'ambito delle attività del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano.

In particolare la richiesta è indirizzata innanzitutto verso un attore, di età compresa tra 55 e 65 anni, dalla struttura fisica robusta ma infiacchito, possibilmente brizzolato e con capelli lunghi. Il selezionato sarà chiamato ad interpretare il personaggio di 'Salva', un allenatore di piccole squadre di calcio di provincia. Si tratta di una persona alquanto presa, fino all'ossessione, dal desiderio di vittoria nonché di un ex alcolista privo di scrupoli e alquanto nervoso nei modi di fare.

Si cerca poi un giovane attore, di età compresa tra 25 e 30 anni, dalla struttura fisica nella media che dovrà interpretare il ruolo del figlio di 'Salva', ovvero 'Mauri', caratterizzato da una personalità complessa e con un rapporto piuttosto conflittuale con la figura paterna. Gli interessati a proporre la propria candidatura, che devono risiedere a Milano o quantomeno avere un appoggio nei pressi del capoluogo lombardo, sono tenuti ad inviare entro e non oltre il prossimo 23 ottobre i propri dati personali e di contatto allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e, se possibile, ancne il link di rimando a video di proprie performance di carattere recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: camilla.umbaca2@gmail.com. I casting si svolgeranno, poi, esclusivamente su convocazione, dall'11 al 15 novembre presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano.

Associazione 'Sorelle Afa'

Si selezionano attrici per una necessaria sostituzione da effettuarsi nell'ambito di un uno spettacolo teatrale che verrà poi messo in scena nel corso del prossimo mese a Milano. A tale proposito l'associazione 'Sorelle Afa' cerca un'attrice di età compresa tra 30 e 40 anni. Le selezioni si svolgeranno a Milano entro la fine di questo mese di ottobre e in tale ambito le candidate convocate dovranno presentare un monologo di tipo brillante di circa tre minuti di durata.

Le interessate devono inviare quanto prima la propria candidatura a: sorelleafa@gmail.com, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e fotografie.