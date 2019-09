Per il mese di settembre, Unicredit Banca è alla ricerca di nuovo e giovane personale da assumere per incrementare il proprio organico. Nello specifico, la ricerca è rivolta verso precise figure che saranno inserite nelle agenzie Unicredit sparse su tutto il territorio nazionale; si tratta, in particolare, di Consulenti, Responsabili dello sviluppo commerciale, Addetti alla revisione dei rischi, Analisti dati.

Le nuove figure professionali, dunque, saranno impiegate presso una delle quattromila agenzie presenti in Italia, le quali, attualmente, soddisfano le esigenze di oltre ventisei milioni di clienti.

Le figure professionali ricercate

Come già anticipato, Unicredit è alla ricerca di giovani con ottime capacità relazionali e propensione verso il cliente, che siano in grado di lavorare in gruppo con energia e positività.

In particolare, poi, sono richiesti ulteriori requisiti specifici, variabili a seconda della posizione per il quale il candidato si sta presentando:

Consulenti : per ricoprire questa qualifica è necessario che il candidato sia laureato in materie giuridiche, economiche e della comunicazione. La risorsa dovrà essere disponibile alla mobilità e avere una buona conoscenza della lingua inglese. Queste figure saranno chiamate a gestire e interpretare le esigenze dei clienti, al fine di soddisfarne al meglio le necessità.

: per ricoprire questa qualifica è necessario che il candidato sia laureato in materie giuridiche, economiche e della comunicazione. La risorsa dovrà essere disponibile alla mobilità e avere una buona conoscenza della lingua inglese. Queste figure saranno chiamate a gestire e interpretare le esigenze dei clienti, al fine di soddisfarne al meglio le necessità. Responsabili dello sviluppo commerciale : in questo caso è richiesto il titolo di laurea in economia o ingegneria. È necessario che il candidato abbia una buona conoscenza del programma Excel e che sappia gestire attività in tempi stretti.

: in questo caso è richiesto il titolo di laurea in economia o ingegneria. È necessario che il candidato abbia una buona conoscenza del programma Excel e che sappia gestire attività in tempi stretti. Addetti alla revisione dei rischi : si tratta di coloro che dovranno coordinare le attività di Unicredit svolte sulla rete estera. Per tale motivo, è richiesto il titolo di laurea in fisica o matematica, nonchè un master in finanza quantitativa oppure una combinazione equivalente di istruzione ed esperienza. È inoltre fondamentale che il candidato conosca gli strumenti finanziari relativi all'investment banking.

: si tratta di coloro che dovranno coordinare le attività di Unicredit svolte sulla rete estera. Per tale motivo, è richiesto il titolo di laurea in fisica o matematica, nonchè un master in finanza quantitativa oppure una combinazione equivalente di istruzione ed esperienza. È inoltre fondamentale che il candidato conosca gli strumenti finanziari relativi all'investment banking. Analisti dati: le figure professionali in questione si occuperanno di fornire analisi e approfondimenti, sulla base dei dati complessivi raccolti. Tra i requisiti richiesti occorre considerare master o dottorato in economia, informatica, marketing, statistica e matematica. Si richiede, poi, un'esperienza pregressa di due/cinque anni nel settore bancario e la conoscenza dei linguaggi di programmazione.

Modalità di candidatura

Coloro che sono interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione svolta da Unicredit, possono utilizzare il form presente sul sito web della banca, nell'area relativa alle posizioni aperte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

In questo modo, cliccando sulla figura professionale a cui si è interessati, sarà possibile scoprire quali sono nel dettaglio i requisiti specifici ed inoltrare la propria candidatura.