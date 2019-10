Gli orari di apertura degli sportelli Inps cambiano a partire da prossimo 4 novembre 2019, giorno di entrata in vigore della nuova organizzazione dei servizi erogati al pubblico, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 103/2019. Con i nuovi orari di apertura e chiusura degli sportelli al pubblico, saranno garantite almeno 20 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, durante le quali il pubblico, cittadini e imprese, potrà recarsi presso gli sportelli delle Agenzie territoriali Inps per espletare pratiche, consegnare richieste o chiedere informazioni.

Orari apertura sportelli Inps dal 4 novembre 2019

I nuovi orari di apertura e di chiusura degli sportelli Inps rientrano nell’ambito della riorganizzazione dei servizi al Front end da assicurare presso tutte le strutture dell’Istituto: Agenzie territoriali, Agenzie complesse, Direzioni provinciali e Filiali metropolitane.

A partire dal lunedì 4 novembre, quindi, questi saranno i nuovi orari di apertura al pubblico:

apertura dalle ore 8.30 alle ore 12.00 per 4 giorni settimanali;

per 4 giorni settimanali; apertura dalle ore 8.30 alle ore 11.30 con accesso libero e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sempre con accesso libero per i servizi erogati dagli Sportelli veloci o fruibili tramite postazione self-service, mentre l’accesso agli Sportelli di Linea sarà con prenotazione obbligatoria. Questo per 1 giorno alla settimana.

Sarà così garantita l’apertura per l’accesso al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì per almeno 20 ore settimanali con l’avvio della sperimentazione dell’accesso pomeridiano.

La nuova organizzazione dei servizi Inps al pubblico

Con la stessa circolare 103/2019, oltre a ridefinire i nuovi orari di apertura degli sportelli che entreranno in vigore dal 4 novembre, si stabilisce che le attività di Front end saranno riorganizzate secondo una informazione di primo e di secondo livello.

L’informazione di primo livello comprende l’accoglienza da parte delle Reception, l’assistenza presso le postazioni Self Service (certificazione Unica, F24, invio domande on line, ecc.) i servizi erogati dagli Sportelli veloci (rilascio PIN, variazioni di dati anagrafici e di residenza) e gli Sportelli di Linea presso i quali si erogano servizi in riferimento ad argomenti quali, ad esempio, previdenza, sostegno al reddito, cessazioni lavorative.

L’informazione di secondo livello riguarda, invece, l’attività di assistenza qualificata e personalizzata su argomenti specifici richiesti dall’utente come la consulenza sulla simulazione di scenari futuri oppure sull’accesso agli strumenti di tutela previsti nel caso in cui si verifichino determinati eventi, quali la perdita del lavoro o nel caso di situazioni di disagio economico. Per questo tipo di informazione più complessa, generalmente erogata su appuntamento, la nuova organizzazione Inps prevede che le singole agenzie territoriali dovranno strutturarsi in modo da garantire l’accesso pomeridiano del pubblico per almeno 8 ore settimanali.